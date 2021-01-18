Sular durulmuyor! 'İnsanda biraz utanma olur!'

Olaylı bir şekilde boşanan eski eşler arasındaki sular durulmuyor. Merve Şarapçıoğlu, ‘Mal Rejimi Listesi’ne evliyken çıktıkları tatilleri fatura eden eski eşi Berk Oktay’ı bombaladı.

Berk Oktay'ın basına da yansıyan Mal Rejimi Listesi'ni gören eski eşi Merve Şarapçıoğlu, sert konuştu: Kendi uydurduğu kalemler ve rakamlar üzerinden beni kendisine 250 bin TL borçlu göstermiş.

"SOKAK HAYVANLARINA BAĞIŞLAYACAĞIM"