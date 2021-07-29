Sular durulmuyor! Emre Aşık hakkındaki iddialar asılsız çıktı...

"Geçici velayeti kendisinde olan kızıma cinsel tacizde bulunuyor" dedi. 5 yaşındaki kızını tuvalete götürdüğü sırada babasının kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu söylediğini öne süren Yağmur Sarnıç, eşi Emre Aşık hakkında suç duyurusunda bulundu. Kızıyla soru-cevap yaptığı bir videoyu da delil olarak sundu.

KÜÇÜK KIZ ANNESİNİ YALANLADI

"SÜREKLİ İFTİRA ATIYOR"

Çirkin iddianın araştırıldığı soruşturma dosyasına ayrıca küçük kızın Çocuk İzlem Merkezi'nde alınan ifadesi de girdi. Küçük kız babasının taciz iddiasını "yoo" diyerek yanıtladı. Emre Aşık ise eşinin kendisine sürekli iftiralarda bulunduğunu söyleyerek, iddianın gerçekleşmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Çekişmeli boşanma davasının devam ettiğini ve Yağmur Sarnıç'ın kendisini 15 milyon zarar vererek dolandırdığını, suçlamayı kabul etmediğini de ekledi.