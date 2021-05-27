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Sulama havuzuna giren 2 arkadaş boğuldu!

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) |  27 Mayıs 2021 Perşembe - 1:01 | Son Güncelleme : 27 05 2021 - 1:01

Antalya'nın Kaş ilçesinde, serinlemek için yapay sulama havuzuna giren Mustafa Eldemir (26) ve arkadaşı Gürcistan uyruklu Abdulaev Gokhak (28), boğuldu. Gençlerin cansız bedeni Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAK) tarafından sudan çıkarıldı.


Şanlıurfa'dan geldikleri Kaşa bağlı Dirgenler Mahallesindeki seralarda günlük işçi olarak çalışan Mustafa Eldemir ve arkadaşı Abdulaev Gokhak, ailelerine, serinlemek için kaldıkları bölgeden yaklaşık 1 kilometre ilerideki yapay sulama havuzuna gideceklerini söyleyerek, evlerinden ayrıldı. Eldemir ve Gokhaktan bir süre haber alamayan aileleri aramak için sulama havuzuna geldiklerinde, su kenarında iki arkadaşın ayakkabılarını buldu.
 
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalyadan İl Jandarma Komutanlığı SAK Timini çağırdı. Havuza giren SAK Timine bağlı dalgıçlar, iki gencin cansız bedenine ulaştı. Eldemir ve Gokhakın cansız bedeni önce Kaş Devlet Hastanesine ardından da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
 
İki arkadaşın serinlemek için girdikleri yapay sulama havuzunun yanlarında çalıştıkları sera sahibi E.Ö.'ye ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Antalya Mustafa Eldemir yapay sulama
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