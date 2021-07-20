Şükür namazı nasıl kılınır? Kurban namazı kılınışı!

Kurban Bayramı tüm Türkiye'de kutlanıyor. Sabah namazı ile birlikte kılınan bayram namazının ardından milyonlar sabahın ilk saatlerinden itibaren kesimhanelere akın etti. İlk kurbanlar kesildi. Kurban kesim işlemlerini tamamlayanlar da kurban sonrası yapılacak duaları ve kılınacak namazı araştırıyor. Peki, Kesilen kurbanın namazı Şükür namazı mı? Şükür namazı nasıl kılınır? İşte Kurban namazı kılınış

Dünyanın dört bir tarafından müslümanlar Kurban Bayramı'nı kutluyor. Milyonlar Allah için kurban ibadetlerini yerine getiriyor. Bayram namazının ardından kesimhanelere akın edenlerin çoğu kurbanlarının kesim işlemlerini tamamladı. Pek çok kişi kurban kesildikten sonra yapılacak ibadetleri yapmak, dualarını etmek için yapılacakları araştırıyor. Peki, Kesilen kurbanın namazı Şükür namazı mı? Şükür namazı nasıl kılınır? İşte Kurban namazı kılınışı!

KESİLEN KURBANIN NAMAZI VAR MI?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'ndaki bilgilendirme notuna göre, esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah’ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.

ŞÜKÜR NAMAZI NEDİR?

Şükür etmek amacıyla verilen nimetler karşısında mutlu olmayı ve huzura erdiğini Allahu telaya ibadet olarak göstermek istenildiğinde yapılan bir ibadettir. Şükür secdesi de şükür amaçlı yapılan ve kıbleye dönülerek secdeye kapanarak dua etmek suretiyle olmaktadır.

Şükür namazı ise öncesinde abdest alınarak 2 veya daha fazla rekat namaz kılmak suretiyle yapılan bir ibadet olmaktadır. Şükür namazı belirli şartlara uymak koşuluyla istenilen her vakitte kılınabilen nafile bir ibadettir.

ŞÜKÜR NAMAZI NASIL KILINIR? ŞÜKÜR NAMAZI KILINIŞI

Şükür namazı kılmak isteyen kişi öncelikle abdest almalı ve niyetini kalben yaptıktan sonra dil ile de ifade etmelidir. Niyet ettim Allah rızası için iki rekat şükür namazı kılmaya diyerek dil ile de niyet yapılmalıdır. Sonrasında şöyle kılmak gerekir. Namaza başlamak için “ Allahu Ekber” demelidir. İlk olarak Subhaneke okunur sonrasında besmele çekilir ve fatiha suresi okunmaktadır. Fatihadan sonra zammı bir sure yani Kuranı kerimden en az üç ayet olacak şekilde bir sure okunur.

Sonra rukuya gidilerek Subahen Rabbiyel Azim 3 kere okunur. Rukudan kalkılarak Semiallahu Limen Hamideh vücut tam düz hale geldikten sonra Rabbena Lekel Hamd denilerek çok az bir müddet beklenilip Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir.

Secdeye kapandıktan sonra “Subhane Rabbiyel Ala” 3 kez demelidir. Secdeden “Allahu Ekber” diyerek oturuş vaziyetinden doğrulmak suretiyle yine “Allahu Ekber” sözüyle secdeye varılıp tekrar “Suhbane Rabbiyel Ala” 3 kere tekrar edilerek birinci rekat tamamlanır ve ayağa kalkılarak ikinci rekata aynı şekilde subhaneke okumadan devam edilir. İkinci rekatta son oturuşta sonra ettahiyyatü, Allahümme salli, barik ve Rabbena duaları okunarak selam verilir.

ŞÜKÜR NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Şükür namazı kerahat vakitleri dışında yani güneşin doğuş ve batış zamanlarına yakın zamanlarda kılınmaması uygun görülmüştür. Alimler kerahat vaktinde namaz kılmayı caiz saymamaktadır. Kerahat vakitleri dışında her zaman şükür namazı kılmak mümkündür.

ŞÜKÜR NAMAZ KAÇ REKAT?

Şükür namazı sünnete uygun olabilmek için 2 rekat olarak kılınmaktadır.

ŞÜKÜR NAMAZI HANGİ HALLERDE KILINIR?

Dünyevi olarak bir nimete kavuşulan tüm hallerde şükür namazı kılınmaktadır. Bir hastalıktan kurtulma durumunda veya önemli bir işin gerçekleştiğinde duaların kabul edildiğinde bebek sahibi olunduğunda yeni bir ev alındığında olduğu gibi birçok durumda şükür namazı kılınmaktadır.

Şükür namazı nafile bir ibadettir. Allahu teala kişinin üzerine şükür namazını farz kılmamıştır. Allahu telaya en yakınlaştıran ibadetlerden olan namaz ibadeti olduğundan istekleri olmuş kişiler bu yolla dua etmeyi tercih etmektedir.