Şükrü Sözen kimdir, nereli? Manavgat Belediye başkanı hangi partiden?

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan yangın haberinin ardından Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in hayatı ve gelişmelere yönelik yaptığı açıklamalar yakından takip edilmeye başladı. İlçenin belediye başkanlığını üstlenen Sözen'in katıldığı programda yaptığı açıklamalar sırasında zaman zaman konuşmakta zorlanması Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen hayatının araştırılmasına neden oldu. Peki Şükrü Sözen kimdir, nereli, kaç yaşında? Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen kaç yaşında?

Manavgat'ta belediye başkanlığı görevi yürüten Şükrü Sözen’in hayatı söz konusu yangın haberleri ve yangına yaptığı açıklamalar sırasında gözyaşı dökmesi hakkında merak edilenlerin artmasına neden oldu. Peki Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ŞÜKRÜ SÖZEN KİMDİR?

1964 yılında Antalya'nın Manavgat ilçesinde dünyaya gelen Şükrü Sözen, ilk eğitimini Manavgat Çağlayan İlköğretim Okulu'nda, orta ve lise eğitimini ise 1975-1981 yılları arasında İzmir Özel Fatih Koleji'nde tamamlamıştır.

Vatani görevini 1984 yılında İzmit Gölcük'te yapan Şükrü Sözen, daha sonra ticaret hayatına atılmış ve Sözen Ailesi'ne ait şirketlerde uzun yıllar faaliyetlerde bulunmuştur.

Sorumluluk ve görev alma bilinciyle dedesi Şükrü Sözen 17 yıl, babası İbrahim Sırrı Sözen ise 10 yıl süreyle Manavgat Belediye Başkanlığı görevini başarıyla yürütmüştür.

Manavgat'ta birçok yardım kuruluşu ve sivil toplum örgütünde de hizmetleri bulunan Sözen, 2009-2014 ve 2019 yıllarında yapılan yerel seçimlerde belediye başkan adayı olarak Manavgat Belediye Başkanı olmuştur.

Üçüncü dönem belediye başkanlığını sürdüren Başkan Sözen, bir dönem 2009 yılında MATAB (Manavgat Çevre Koruma Turizm Alt Yapı Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği) Başkanlığını da üstlenmiştir.

Evli ve 2 çocuk babası olan Şükrü Sözen, Manavgat'a hizmet etmeye devam etmektedir.