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Şükrü Özyıldız: Yaz dönemini çalışarak geçiriyorum

18 Temmuz 2021 Pazar - 14:32 | Son Güncelleme : 18 07 2021 - 14:33

Şükrü Özyıldız, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Yakışıklı, oyuncu kısa süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.


Dijital platform için Demet Özdemir'le birlikte 'Aşk Taktikleri' filmi için kameralar karşısına geçen Şükrü Özyıldız, "Yaz dönemini de çalışarak, İstanbul'da geçiriyorum. Çekimlerimiz yoğun bir tempoda devam ediyor. Bugünden başlayan 1-2 iki günlük boşluğumuz var. Bu süreyi daha çok dinlenerek geçiriyorum. Bugün de bir kaç eksiğim için alışverişe çıkmam gerekiyordu, o yüzden de buraya geldim" açıklamasında bulundu.
 
Her zaman olduğu gibi tüm samimiyeti ile ayak üstü muhabirlerle sohbet etmeyi de ihmal etmeyen Özyıldız, daha sonra AVM'den ayrıldı.
 

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