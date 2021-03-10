Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili dostlarım, Kovid-19 testim pozitif çıkmıştır. Ne kadar dikkatli olursak olalım farkında olmadan bizim ya da karşı tarafın yaptığı tek bir ihmalkar davranış bile olumsuz sonuçlar doğurabiliyor ne yazık ki. Karantina süresince evde olacağım. Sağlıklı günler dilerim." ifadelerini kullandı.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç koronavirüse yakalandı
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç koronavirüse yakalandı
AA | 10 Mart 2021 Çarşamba - 15:10 | Son Güncelleme : 10 03 2021 - 15:14
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
- Van Gölü'nde 61 kaçak göçmenin öldüğü facianın davasında yeni gelişme
- Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu öldürülmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı
- İstanbul'da PKK operasyonu: 6 gözaltı
- İstiklal Marşının kabulü ne zaman? Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşını neden yazmıştır? 12 Mart İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy