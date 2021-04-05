05 Nisan 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.438 0.57 EURO 9,5520 -0.32
USD 8,1170 -0.44 ALTIN 449,950 -0.92
CANLI BORSA
TÜMÜ

Şükriye Bulgurcu'nun ölüm nedeni belli oldu

Müslim SARIYAR /İSTANBUL (DHA) |  05 Nisan 2021 Pazartesi - 14:05 | Son Güncelleme : 05 04 2021 - 14:05

İstanbul Küçükçekmece'de yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan 28 yaşındaki Şükriye Bulgurcu'nun, Adli Tıp Kurumu'ndaki ön otopsi raporunda beyin kanaması sonucu öldüğü ortaya çıktı.


Üniversite okumak ve oyunculuk eğitimi almak için 2103 yılında memleketi Hatay'dan İstanbul'a gelerek başladığı Kadir Has Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olan Şükriye Bulgurcu, geçen cuma günü Küçükçekmece'deki evinde arkadaşları tarafından ölü bulundu. 
 
ADLİ TIP BEYİN KANAMASI 
 
Şüpheli ölümü üzerine, Şükriye Bulgurcu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada yapılan incelemede Bulgurcu'nun beyninde pıhtı oluştuğu belirlenirken, ön otopsi raporuna göre ölüm sebebinin beyin kanaması olduğu kaydedildi.
 
Bulgurcu'nun cenazesi, otopsinin ardından memleketi Antakya Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. 
 

ETİKETLER

İstanbul Küçükçekmece Şükriye Bulgurcu Şükriye Bulgurcu'nun ölüm nedeni Şükriye Bulgurcu neden öldü
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.