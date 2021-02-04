Şükran Ovalı'ya yorum yağdı! 'Günümüz dolandırıcılığı'

Şükran Ovalı son fotoğraflıyla sosyal medyada gündem yarattı. Futbolcu Caner Erkin ile 2017 yılında evlenen oyuncu Şükran Ovalı, 2018 yılında kızı Mihran Ela’yı kucağına almıştı. Uzun süre ekranlara ara vererek, vaktinin çoğunu eşi ve kızıyla geçiren Ovalı, yeni imajıyla sosyal medyanın gündemi oldu.
“SEREN SERENGİL’E BENZEMİŞ”
Instagram hesabından makyajlı fotoğrafını paylaşan 35 yaşındaki oyuncu, sunucu Seren Serengil’e benzetildi.
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Ovalı, takipçilerinden, “Şükran Boyalı”, Tanımakta zorlandım”, “Seren Serengil’e benzemiş” ve “Günümüz dolandırıcılığı” şeklinde yüzlerce yorum aldı.