Suikast timine Öcalan maddesi

15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a suikast girişiminde bulunan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan bazı hükümlülerin müddetnameleri hazırlandı. Hükümlülerin cezaları, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan gibi ‘hiçbir halde koşullu salıverme yapılmaksızın’ ölünceye kadar kapalı cezaevinde infaz edilecek.

