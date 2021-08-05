Süha Uygur ameliyat oldu! Durumu...

Eşi Filiz Uygur ünlü ismin son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı. Arayıp soran herkese teşekkür eden Filiz Uygur mesajında şu ifadelere yer verdi; "Herkese merhabalar, Süha ameliyattan çıktı, gayet başarılı bir operasyon geçirdi. En kısa sürede toparlanacağını umuyoruz. Bu süreçte gerek mesajlarıyla, gerek telefonla arayarak, gerekse yanımızda olarak sevgilerini esirgemeyen tüm dostlara sonsuz teşekkürler."

SÜHA UYGUR KİMDİR? Süha Uygur, 1958 yılında Samsun ‘da doğmuştur. Ailece aslen Kilis ‘lilerdir. Tiyatrocu Nejat Uygur, Nejla Uygur çiftinin 5 oğlundan ikincisidir. 16 yaşında Uygur Tiyatrosu’nda müdür yardımcısı olarak çalışmaya başladı.