Sudoku nasıl oynanır, püf noktaları nelerdir? Sudoku oyun kuralları nelerdir?

Sudoku oyunu 9×9 boyutlarında bir diyagramda oynanan bir oyun olarak bilinmektedir. Her satır ve sütün içerisinde 1'den 9'a kadar olan rakamların sadece bir kez kullanılması gerekmektedir. Kutulara yerleştirilecek olan rakamların seçilmesi ise dikkat ve zeka istemektedir. Boş kutuların üzerine 1 den başlayarak 9'a kadar olan tüm rakamları yazmak kolaylaştırıcı bir teknik olarak ifade edilebilir.

Sudoku Nasıl Oynanır, Püf Noktaları Nelerdir?

Sudoku her dönem oldukça popüler bir bulmaca oyunu olarak kitlelerin ilgisini kazanmıştır. Günümüzde ise hala yaygın olarak oynanmakta olan sudoku, aslında bir zeka oyunudur. Sudoku kelimesi Japonca bir kelime olarak bilinmektedir. Kelimenin dilimizde bulunan anlamı ise sayı yerleştirme olarak da ifade edilebilir. Sudoku kelimesinin "Suuji wa dokishin ni kagiru" kelimelerinin kısaltması olduğu bilinmektedir. Bu kelimenin anlamının ise sayılar tek olmalı manasına geldiğini söylemek mümkündür.

Sudoku çözerken kurşun kalem kullanılmalıdır. Yanınızda bir silgi bulundurmayı da ihmal etmeyin.

Kutu içerisine yazdığınız bir rakamı tekrar kullanamayacağınızı da bilmelisiniz.

Önceden sudoku içerisine yerleştirilen rakamlar olacaktır. Siz ise yapacağınız diğer seçimleri bu kutularda bulunan rakamlara göre yapmalısınız.

Aynı satırlarda ve aynı sütunlarda bir rakamın birden fazla bulunmaması gerekiyor. Bunu yapmak için ise doğru tekniği uygulamanız gerekecektir.

Sudoku Oyun Kuralları Nelerdir?

Sudoku oyunu zekayı geliştiren ve çalıştıran bir oyundur. Sudoku oyununu oynarken uygulanan bir takım yöntemler bulunmaktadır. En fazla tercih edilen yöntemlerden birisi de sıkma yöntemi olarak bilinmektedir. Bu yöntem de verilen rakamlardan yola çıkarak diğer rakamların olması gereken yerlerin tespit edilmesi gerektiğini söylemek mümkündür.

Sudoku oyun kuralları göz önünde bulundurulduğu takdirde en önemli kuralın aynı satır ve sütunda aynı rakamın sadece bir sefer bulunması gerektiği söylenebilir. 9 satır ve 9 sütun olmak üzere toplamda 81 kareden oluşmaktadır. 9 kutucuk da hem satır hem sütun olmak üzere rakamların 1'den 9'a kadar seçilerek yerleştirilmesi gerekmektedir. Üstelik her satırda ve her sütunda her rakamdan sadece bir tane bulunması gerekmektedir. Sudoku oynamanın en temel kuralı bu olarak ifade edilebilir. Sayılarda bu şekilde yerleştirilir.