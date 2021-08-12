Sudan nerede, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı kimdir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral el-Burhan'ı resmi törenle karşıladı. Söz konusu haberinden ardından Sudan ve El-Burhan hakkında arama yapılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral el-Burhan'ı resmi törenle karşıladı. Peki, Sudan nerede, hangi kıtada? Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el-Burhan kimdir?

SUDAN NEREDE?

Sudan ya da resmî adıyla Sudan Cumhuriyeti, Afrika kıtasının en geniş 3. ülkesidir.

Bir Doğu Afrika ülkesi olan Sudan kuzeyden Mısır, kuzeydoğudan Kızıldeniz, doğudan Etiyopya ve Eritre, güneyden Güney Sudan, batıdan Orta Afrika Cumhuriyeti ve Çad, kuzeybatıdan da Libya'yla çevrilidir. Nil, Sudan'ı Batı ve Doğu Sudan olmak üzere ikiye ayırır.

Hartum'un Rafediye bölgesi yakınlarında Beyaz Nehir ile Mavi nehir birleşir. Sudan'ın ortasından, dış ilişkilerinde kültürel, toplumsal ve ekonomik olarak büyük rol oynayan Nil Vadisi geçer.

SUDAN EGEMENLİK KONSEYİ BAŞKANI EL-BURHAN KİMDİR?

Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan, Sudanlı asker ve siyasetçi. el-Burhan, Afrika ülkesi Sudan'da ordunun yönetime el koyması neticesinde fiilen 12 Nisan 2019 tarihinden bu yana Askeri Geçiş Konseyi Başkanı unvanı ile devlet başkanlığı görevlerini üstlenmektedir.

Sudan'da 1989 yılında bu yana iktidarda bulunan Ömer el-Beşir'in askerî darbe ile görevinden uzaklaştırılması ile bu göreve ilk olarak gelen ve ordunun yönetime el koyduğunu açıklayan el-Beşir hükûmetinin Savunma Bakanı Ahmed Avad bin Avf kısa sürede bu görevinden istifa etmesi ile birlikte bu görevi el-Burhan üstlenmiştir.