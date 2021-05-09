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Sudan İsrail'i Kudüs'teki ihlalleri durdurmaya çağırdı

AA |  09 Mayıs 2021 Pazar - 8:03 | Son Güncelleme : 09 05 2021 - 8:03

Sudan hükümeti, İsrail'den, Arap ve İslam kimliği ile Kudüs şehrinin yasal statüsünü değiştirmeye yönelik tüm uygulamalarını durdurmasını istedi.


Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, uluslararası  toplum, uluslararası meşruiyet kararlarına aykırı olarak daha fazla Filistin  vatandaşını yerinden etme ve evlerinden çıkarma girişimlerini durdurması için  İsrail hükümetine baskı yapmaya çağrıldı.
 
 "Sistematik saldırılar büyük bir endişeyle takip ediliyor"
 
Açıklamada, "İsrailli silahlı yerleşimcilerin Şeyh Cerrah  Mahallesi’nde Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına paralel olarak  İsrail polisinin Mescid-i Aksa’ya saldırıları, Müslümanların ibadet mekanlarına  ulaşım hakkının engellenmesi, silahsız Filistinliler ve Kudüslü vatandaşlara  karşı süren baskılarını ve sistematik saldırılarını büyük bir endişeyle takip  ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
 
 İsrail’in bu tarz uygulamalarının reddedildiği belirtilen açıklamada,  "İsrail hükümetini, barış müzakerelerine yeniden dönme şansını azaltan, bölgede  barış, istikrar ve güvenliği sağlamak için ortak bölgesel ve uluslararası  çabaları baltalayan tüm tek taraflı adımlardan vazgeçmeye çağırıyoruz." denildi.
 
Açıklamada Sudan'ın, Filistin halkının devredilemez haklarına,  özellikle kendi kaderini tayin hakkına, iki devletli çözüm ve uluslararası  meşruiyet kararlarına uygun olarak başkenti Doğu Kudüs olan 4 Haziran 1967  sınırları içinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasıyla ilgili değişmez  tutumunu yinelediği kaydedildi.
 
 İsrail polisinin cuma gününden bu yanaki saldırılarında 295  Filistinli yaralandı
 
 İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan  Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. Ayrıca  İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi  artırıyor.
 
İsrail polisi, cuma akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki  cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı,  İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını  açıklamıştı.
 
Arap Birliği, Filistin'in talebi üzerine pazartesi olağanüstü  toplanarak, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik  saldırılarını görüşmeyi kararlaştırmıştı.
 
Son olarak gece saatlerinde Kudüs ve çevresinde, İsrail polisi ile  Filistinliler arasında yaşanan arbedenin ardından Filistin Kızılayı, 90 kişinin  yaralandığını, bunların arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu  açıkladı.
 

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