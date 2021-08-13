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Sudan'dan Türkiye'ye 1 milyon dönüm arazi!

AA |  13 Ağustos 2021 Cuma - 11:30 | Son Güncelleme : 13 08 2021 - 11:39

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Sudan Dar Kapsamlı İş İnsanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Oktay, "Sudan’da ilk etapta 100 bin hektar yani 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edilmiştir." dedi.


Son dakika haberine göre;  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türkiye Sudan Dar Kapsamlı İş İnsanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Oktay, "Sudan’da ilk etapta 100 bin hektar yani 1 milyon dönüm tarım arazisi ülkemiz tarafından işlenmeye tahsis edilmiştir." dedi.
 
 
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ise Türkiye ile mevcut ticaret hacminin çok yakında 2 milyar dolara rahatlıkla çıkarılabileceklerine inandıklarını söyledi.
 
 
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: Türkiye bizim için çok önemli
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah  el-Burhan, Türkiye ve Sudan'ın mevcut ticaret hacminin çok yakında 2 milyar  dolara rahatlıkla çıkarılabileceğini söyledi. 
 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı  Burhan, dar kapsamlı istişare toplantısında, Türk iş insanları ve yatırımcılarla  bir araya geldi.
 
Burada konuşan Burhan, iki ülkenin ortak bir mirasa sahip olduğunu,  ortak geçmişin bugünkü ilişkilere de yansıdığını söyledi.
 
Sudan'ın gelişmiş dünya ülkeleri arasında layık olduğu konuma gelmek  için bir geçiş sürecinde olduğunu belirten Burhan, "Sudan, gerek uluslararası  sistem gerekse Birleşmiş Milletler (BM) sistemi içinde layık olduğu konumu elde  edecektir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Sudan'a desteklerinden dolayı müteşekkiriz,  birçok alanda destekleri olmuştur." ifadesini kullandı.
 
Burhan, ülkesinin içe kapanma dönemini geride bırakarak dünyaya açılma  dönemine geçtiğine işaret ederek, şöyle devam etti:
"Devlet, hiç kimsenin, hiçbir kesimin tekelinde olamaz. Devlet, bütün  Sudanlılarındır. Devlet, herkesle kolay şekilde münasebetlerde bulunacaktır. Bu  bağlamda, Türkiye'ye bakanlarımla geldim. Bakanlarım, sizlere bu yeni dönem  içinde, yapılan reformlarla birlikte Sudan'da yatırım olanaklarıyla ilgili bilgi  vereceklerdir."
 
"Türkiye bizim için çok önemli"
Sudan'ın geçmişte karşı karşıya olduğu sorunlar nedeniyle ülkeye  sermaye girişinde ve ortaklıkların tesisinde bazı sıkıntılar yaşandığını  vurgulayan Burhan, şunları kaydetti:
"Ancak bu zor şartlara rağmen Türk yatırımcılarla yaşadığımız  deneyimler var. (Türkiye ile) Mevcut ticaret hacmimizi çok yakında 2 milyar  dolara rahatlıkla çıkarabileceğimize inanıyorum. Tarım, madencilik, altyapı,  ulaştırma, elektrik, enerji ve telekomünikasyon gibi alanlar, ülkemizde yatırıma  açık alanlardır. Bütün dostlarımızı, kardeşlerimizi, eski dostlarımızı yatırımda  öncelikli olarak görüyoruz. Gönül rahatlığıyla gelip Sudan'da yatırım  yapabilirler. Her iki tarafın da faydasına olacak kazan-kazan çerçevesinde  yatırım olanakları bulunmaktadır."
 
Burhan, Sudan'ın özel sektörü de yatırım konusunda desteklediğinin  altını çizerek, "Türkiye, bizim için çok önemli. Herhangi bir ülke değil, öncü  bir ülke. Çok büyük deneyimlere sahip bir ülke. Birçok alanda, tarım ve diğer  alanlarda ileri düzeyde bir ülke. Bizler de bu olanaklardan ve deneyimlerden  istifade etmek isteriz." diye konuştu.
 
Türk iş insanlarını ve yatırımcıları, Sudan'da görmekten memnuniyet  duyacaklarını belirten Burhan, "Ne düşünürseniz, ne yapmayı planlarsanız bununla  ilgili olarak kapılarımızın ülkemizde açık olduğunu göreceksiniz. İlişkilerimiz  devam edecektir. Elimizdeki tüm olanaklarla Türkiye-Sudan ortaklığını  destekleyecek ve daha da güçlenmesi için elimizden geleni yapacağız."  değerlendirmesinde bulundu.
 

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arazi sudan Sudan'dan Türkiye'ye 1 milyon dönüm arazi
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