30 Ekim 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.522 0.18 EURO 11,1330 -0.14
USD 9,5900 0.66 ALTIN 551,060 0.01
CANLI BORSA
TÜMÜ

Sudan'da darbe karşıtı gösterilerde 2 protestocu hayatını kaybetti

AA |  30 Ekim 2021 Cumartesi - 17:44 | Son Güncelleme : 30 10 2021 - 17:44

Sudan’da askerlerin sivil yönetime müdahalesine tepki olarak başlatılan gösterilerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 2 protestocu yaşamını yitirdi.


Başkent Hartum'un banliyölerinden Kalakle, Cebre’nin yanı sıra daha  önce kapatılan Menşiyye Köprüsü'nün açılmasıyla on binlerce asker karşıtı  eylemci, merkezi caddelerden Sittin ve havalimanı yakınlarına akın etti.
 
Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi yaptığı açıklamada, Umdurman  kentindeki gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 2 protestocunun  öldüğünü belirtti.
 
Göstericiler, "Kararımız sivil yönetim", "Sivil isyan sürüyor",  "Askeri darbeye hayır", "Askeri yönetim düşsün" yazılı pankartlar taşıdı.
 
Ayrıca, protestocuların; "Burhan Kober cezaevine, Asker elindeki  şirketleri teslim et, Sivil yönetim, Devrimi tamamlayacağız" şeklinde sloganlar  attığı duyuldu.
 
Farklı noktalardan binlerce sivil yönetim yanlısı göstericinin başkent  Hartum’a doğru yürüyüşü devam ediyor.
 
Port Sudan, Medeni gibi birçok kentte de gösteriler sürüyor.
 
Öte yandan, feshedilen Sudan Geçiş Hükümeti Maliye Bakanı Cibril  İbrahim, Twitter'dan "Barışçıl yöntemlerle kendini ifade edebilmek Sudan halkının  hakkıdır. Ama vatandaşın alın teri ile kazanılan kamu malı, kaldırımlar ve  elektrik direklerine zarar vermenin barışçıl olmakla bir ilgisi yok."  paylaşımında bulundu.
 
Ülkede olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği 25 Ekim’den bu yana  telefon ve internet kesintisi sürüyor.
 
Geniş katılımlı gösteri çağrısı yapılmıştı
 
Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, bugün, ordunun,  barışçıl olduğu sürece askeri müdahale karşıtlarının ülke genelinde düzenleyeceği  gösterilere müdahale etmeyeceğini söylemişti.
 
Sudan’da askeri darbe karşıtı ve sivil yönetim talebiyle düzenlenen  gösterileri organize eden Sudan Meslek Odaları Birliği ve Sudan Direniş  Komiteleri bugün ülke genelinde geniş katılımlı gösteri çağrısı yapmıştı.
 
Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda  siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.
 
Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, OHAL ilan ettiklerini, Egemenlik  Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek  teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

ETİKETLER

Sudan darbe Askeri darbe
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.