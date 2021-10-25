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Sudan'da darbe girişimi! Ordu birlikleri Başbakan Hamduk ve koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldı

HARTUM (AA)  |  25 Ekim 2021 Pazartesi - 7:43 | Son Güncelleme : 25 10 2021 - 8:59

Sudan'da bir grup askerin sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ile ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldığı bildirildi.


AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, iktidardaki  koalisyon liderlerinin gözaltına alınmasının ardından Hartum’daki bazı bölgelerde  protestolar başladı.
 
Gözaltına alınanlar arasında Başbakan Hamduk ile Sudan’da iktidar  koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri’nden yöneticilerin de bulunduğu açıklandı.
 
Gözaltılar sonrası başkent Hartum'da protesto gösterilerinin başladığı  ve bazı yollarda göstericilerin lastik yakarak yolları trafiğe kapadığı  kaydedildi.
 
Sudan Enformasyon Bakanlığı ise Egemenlik Konseyi üyelerinden bazıları  ve geçiş hükümetinin bazı bakanlarının ortak askeri güçler tarafından  tutuklandığı bilgisini paylaştı.
 
Ülkedeki askeri hareketlilik sonrası internet ve telefon hatlarında  kesintiler yaşanıyor. (AA)
 
ABD'Lİ YETKİLİNİN ZİYARETİ SONRASI DARBE GİRİŞİMİ
Kalkışma, eylül ayındaki başarısız darbe girişimi de dahil olmak üzere Sudan'ın sivil ve askeri liderleri arasında haftalardır artan gerilimin ardından geldi.
 
ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey Feltman da dün, sivil yönetime geçiş için çağrıda bulunmak amacıyla Hartum'a bir ziyaret gerçekleştirmişti.
 
Dünkü toplantıya, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey Feltman ve Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk katılmıştı.
 
ABD'li yetkili Feltman, burada yaptığı açıklamada, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Başbakanı geçiş döneminin hedeflerini gerçekleştirmek için birlikte çalışmaya çağırmış ve hiçbir siyasi grubun dışlanmaması gerektiğini söylemişti.
 
Feltman ayrıca; siyasi güçler arasındaki anlaşmazlığın, parlamento, Anayasa Mahkemesi, Seçim Komisyonu, adalet kurumları ve Yüksek Yargı Konseyi'nin oluşumundaki gecikmeden kaynaklandığını belirterek, "Bu kurumlar kurulmadan geçiş süreci güvenli bir şekilde devam etmeyecek" ifadesini kullanmıştı. (Haber7)

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