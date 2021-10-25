Sudan'da darbe girişimi! Ordu birlikleri Başbakan Hamduk ve koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldı

Sudan'da bir grup askerin sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ile ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini gözaltına aldığı bildirildi.

AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, iktidardaki koalisyon liderlerinin gözaltına alınmasının ardından Hartum’daki bazı bölgelerde protestolar başladı. Gözaltına alınanlar arasında Başbakan Hamduk ile Sudan’da iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri’nden yöneticilerin de bulunduğu açıklandı. Gözaltılar sonrası başkent Hartum'da protesto gösterilerinin başladığı ve bazı yollarda göstericilerin lastik yakarak yolları trafiğe kapadığı kaydedildi. Sudan Enformasyon Bakanlığı ise Egemenlik Konseyi üyelerinden bazıları ve geçiş hükümetinin bazı bakanlarının ortak askeri güçler tarafından tutuklandığı bilgisini paylaştı. Ülkedeki askeri hareketlilik sonrası internet ve telefon hatlarında kesintiler yaşanıyor. (AA)

ABD'Lİ YETKİLİNİN ZİYARETİ SONRASI DARBE GİRİŞİMİ

Kalkışma, eylül ayındaki başarısız darbe girişimi de dahil olmak üzere Sudan'ın sivil ve askeri liderleri arasında haftalardır artan gerilimin ardından geldi.

ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey Feltman da dün, sivil yönetime geçiş için çağrıda bulunmak amacıyla Hartum'a bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Dünkü toplantıya, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abd ulfettah el-Burhan, ABD'nin Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey Feltman ve Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk katılmıştı.

ABD'li yetkili Feltman, burada yaptığı açıklamada, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Başbakanı geçiş döneminin hedeflerini gerçekleştirmek için birlikte çalışmaya çağırmış ve hiçbir siyasi grubun dışlanmaması gerektiğini söylemişti.