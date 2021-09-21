Sudan'da bir grup askerden darbe girişimi!

Gelen son dakika haberine göre; Sudan devlet televizyonu, başkent Hartum'daki bir grup askerin başarısız darbe girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Son dakika haberine göre; Sudan devlet televizyonu, başkent Hartum'daki bir grup askerin başarısız darbe girişiminde bulunduğunu bildirdi.

Devlet televizyonu ve radyoları canlı yayınlarını keserek duyurdukları son dakika haberlerinde, halkı darbeye karşı koymaya çağırdı.

Resmi kaynaklar, başkentin Umdurman bölgesindeki bir grup askerin bazı askeri araçları ele geçirerek darbeye teşebbüs ettiğini aktardı.