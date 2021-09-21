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Sudan'da bir grup askerden darbe girişimi!

AA |  21 Eylül 2021 Salı - 9:38 | Son Güncelleme : 21 09 2021 - 10:01

Gelen son dakika haberine göre; Sudan devlet televizyonu, başkent Hartum'daki bir grup askerin başarısız darbe girişiminde bulunduğunu bildirdi.


Son dakika haberine göre; Sudan devlet televizyonu, başkent Hartum'daki bir grup  askerin başarısız darbe girişiminde bulunduğunu bildirdi. 
 
Devlet televizyonu ve radyoları canlı yayınlarını keserek duyurdukları  son dakika haberlerinde, halkı darbeye karşı koymaya çağırdı.
 
Resmi kaynaklar, başkentin Umdurman bölgesindeki bir grup askerin bazı  askeri araçları ele geçirerek darbeye teşebbüs ettiğini aktardı.
 
Sudan Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed El Feki Süleyman, Facebook  hesabından yaptığı açıklamada, durumun kontrol altında olduğunu belirterek halka,  ülkeyi, geçiş sürecini koruma ve darbeye karşı çıkma çağrısı yaptı.
 

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