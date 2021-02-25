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Suçüstü yakalandılar! Portakal bahçesinden 5 ton meyve...

DHA |  25 Şubat 2021 Perşembe - 1:49 | Son Güncelleme : 25 02 2021 - 1:49

Adana'nın Kozan ilçesinde bahçeden 5 ton portakalı minibüse yükleyip, çalmak isteyen hırsızlık şüphelisi 5 kişi, suçüstü yakalandı.


Olay, ilçeye bağlı Tufanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Portakal bahçesinini kontrol etmek için gelen çiftçi Mehmet Biçer, bahçede bir hareketlilik olduğunu fark etti. Seslerin geldiği yöne ilerleyen Biçer, 5 kişinin bahçedeki portakalları minibüse yüklediğini görünce, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine sevk edilen jandarma ekibi, 5 ton portokalı minibüse yükleyerek çalmak isteyen hırsızlık şüphelisi 5 kişiyi, suçüstü yakaladı.
 
Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
 

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Adana Kozan portakal
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