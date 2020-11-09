Suçüstü yakalandılar! 1'i kadın 6 kişi...

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, İl ve ilçe Jandarma komutanlıklarına bağlı ekipler, Eskialibudak köyü Karabudak mevkisinde define için kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, başka ilden geldikleri belirlenen biri kadın 6 şüpheli kazı yaptıkları sırada yakalandı, kullandıkları aletlere el konuldu.
Üniversiteye yapılan 200 milyon liralık yatırım Tunceli'nin çehresini değiştirecek - Tunceli'de 2008 yılında kurulduktan sonra öğrenci almaya başlayan ve 200 milyon liralık bütçe ayrılan Munzur Üniversitesinde, ikinci etap inşaat projelerinin gelecek yıl tamamlanması hedefleniyor - Şehre hakim bir noktada yer alan üniversitenin yerleşkesinde yapılan ve halen süren inşaatlar hem bilime katkı sunacak hem de şehrin çehresini değiştirip ekonomisine ciddi katkı sağlayacak - Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek: - "Bu yatırımlar içerisinde kütüphane binası, termal otel, akademik birimler ve benzeri birçok donatılar olacak. Önümüzdeki yaz ayına kadar Türkiye'nin en güzel kampüslerinden birini Tunceli'ye kazandırmış olacağız"