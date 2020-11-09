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Suçüstü yakalandılar! 1'i kadın 6 kişi...

AA |  09 Kasım 2020 Pazartesi - 11:57 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 11:57

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, define arayan 1'i kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.


Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, İl ve ilçe Jandarma komutanlıklarına bağlı ekipler, Eskialibudak köyü  Karabudak mevkisinde define için kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon  düzenledi.
 
Operasyonda, başka ilden geldikleri belirlenen biri kadın 6 şüpheli  kazı yaptıkları sırada yakalandı, kullandıkları aletlere el konuldu.
 
Üniversiteye yapılan 200 milyon liralık yatırım Tunceli'nin çehresini  değiştirecek  - Tunceli'de 2008 yılında kurulduktan sonra öğrenci almaya  başlayan ve 200 milyon liralık bütçe ayrılan Munzur Üniversitesinde, ikinci etap  inşaat projelerinin gelecek yıl tamamlanması hedefleniyor - Şehre hakim bir  noktada yer alan üniversitenin yerleşkesinde yapılan ve halen süren inşaatlar hem  bilime katkı sunacak hem de şehrin çehresini değiştirip ekonomisine ciddi katkı  sağlayacak - Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek: - "Bu yatırımlar  içerisinde kütüphane binası, termal otel, akademik birimler ve benzeri birçok  donatılar olacak. Önümüzdeki yaz ayına kadar Türkiye'nin en güzel kampüslerinden  birini Tunceli'ye kazandırmış olacağız"

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Kırıkkale Keski define
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