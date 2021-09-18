Suç örgütüne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Konya'da tefecilik yaptığı ve icra ihalelerine fesat karıştırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilçede "tefecilik", "icra ihalelerine fesat karıştırmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılıktaki ifadesinin ardından salıverildi.

Zanlılardan 7'si sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken örgüt lideri olduğu iddia edilen H.Ö ile C.B. ve Ö.Ç. tutuklandı.

NE YAŞANDI?

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, tefecilik yaptığı ve icra ihalelerine fesat karıştırdığı iddia edilen suç örgütüne yönelik 14 Eylül'de operasyon düzenlenmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçedeki eş zamanlı operasyonlarda 13 zanlıyı gözaltına almıştı.

Suç örgütünün, ilçede faiz karşılığında borç verdiği kişilerin gayrimenkullerini, icra müdürlüğünde satışa çıkarıldıktan sonra ihalelere girerek alıp haksız kazanç elde ettikleri tespit edilmişti.