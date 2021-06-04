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Suç örgütüne nefes kesen operasyon!

Suç örgütüne nefes kesen operasyon! Diyarbakır'da elebaşı E.K.'nin cezaevinden yönettiği silahlı suç örgütüne hava destekli operasyon düzenlendi. 
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