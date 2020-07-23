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Suç örgütüne ağır darbe: 67 kişi yakalandı

AA |  23 Temmuz 2020 Perşembe - 18:15 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 18:24

İnternette ücret karşılığında arkadaşlık siteleri üzerinde vatandaşları dolandırarak ve korkutarak haksız kazanç sağlayan suç örgütüne yönelik soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen 91 şüpheliden, arasında şebeke elebaşısının da bulunduğu 67 kişi yakalandı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca, mağdurların  dolandırıcılık şikayeti üzerine "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan  örgüte üye olmak", "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da  kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum veya kuruluşlarla  ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan soruşturma  başlatıldı.
 
Dolandırıcılık için arkadaşlık siteleri kurdular
 
Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla  Mücadele Şube Müdürlüğünce yaklaşık 6 ay boyunca yapılan tetkik ve fiziki takip  çalışmaları neticesinde, Ç.Ö. elebaşılığında kurulan suç örgütünün, internet  üzerinden farklı ajans isimleri adı altında vatandaşların arkadaşlık sitelerine  üye olmalarını sağladıkları, sonrasında gerek üyelik, gerek arkadaşlık gerekse  ilişki vaat ederek farklı tutarlarda para talep ettikleri ve bunun sonucunda  haksız kazanç sağladıkları belirlendi.
 
Vatandaşların gönderdikleri para "terör örgütüne gitti" diyerek  korkuttular
 
Örgütün bu kazanç ile yetinmeyerek dolandırdıkları vatandaşların  gönderdikleri paranın terör örgütüne aktarıldığını ifade ederek, korku veya  paniğe sevk ettiği, bu işlemden de ayrıca bir kazanç sağlayan suç örgütüne  yönelik yürütülen soruşturmada, 91 şüpheli şahıs ile 10 farklı adreste faaliyet  gösteren ve vatandaşlarla iletişim kurulan çağrı merkezi kurdukları tespit  edildi.
 
Soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 91 şüpheliyi  yakalamak için düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında örgüt elebaşısı ve  yöneticilerinin de bulunduğu 67 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
 
Yakalanan şüpheli şahısların ikametleri, araç ve çağrı merkezlerinde  yapılan aramalarda 5 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 271 bin TL para, 7  bin dolar, çok sayıda dijital materyal ve döküman, 2 adet para sayma makinesi ve  33 gram madde ele geçirildi.
 
Ayrıca suç örgütünün belirtilen yöntem ile sağlamış olduğu haksız  kazançtan elde edilen çok sayıda lüks araca da el konulduğu öğrenilirken,  şahıslar ile ele geçirilen suç materyaller ve araçlar hakkında gözaltı ve  inceleme işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.
 
  
 

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