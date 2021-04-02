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Suç makinesi 3 kadın hırsız İstanbul'da yakalandı

Dinçer AKBİR/GEBZE (Kocaeli), (DHA) |  02 Nisan 2021 Cuma - 23:01 | Son Güncelleme : 02 04 2021 - 23:01

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 2 evden 7 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 3 kadın hırsız, İstanbul'da yakalandı. E.G.'nin 76, G.B.'nin 36, S.G.'nin ise 12 suç kaydının olduğu öğrenildi.


Gebze ilçesinde 26 Mart günü 2 evden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, harekete geçti. Kapıları kilitli olmayan evlere kapı dilini düşürmek suretiyle girildiğini belirleyen polis ekipleri, evlerden toplam 7 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığını tespit etti. Bölgedeki güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen polis, hırsızlık olaylarını E.G., G.B. ve S.G. isimli kadınların gerçekleştirdiğini belirledi. Operasyon için harekete geçen ekipler, 3 hırsızı İstanbul'da yakalayarak gözaltına aldı. E.G.'nin 76, G.B.'nin 36, S.G.'nin ise 12 suç kaydının olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.  
 

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Kocaeli kadın hırsız
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