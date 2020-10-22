Subaylık puanı kaç? Subay alımı KPSS taban puanları belli mi? Subay alımı 2020 şartları ve KPSS subaylık puanları ve puan türü…

KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla adayların meslekler ile ilgili puan araştırması da başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kuvvet Komutanlıkları bünyesinde istihdam edilmek için kadın ve erkek subay alımı yapılacağının belli olmasıyla Subay alımı KPSS puanı ve Subay alımının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, Subay alımı ne zaman yapılacak? Subay alımı KPSS taban puanları hakkında merak edilenler…

Subay alımı KPSS taban puanları, subay alımı 2020 şartları ve alımların olacağı tarih ÖSYM tarafından KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla gündem oldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın 2020 yılı muvazzaf ve sözleşmeli subay alımı da yaklaşıyor. KPSS şartsız ve 60 KPSS puanı şartı ile iki türlü yapılacak olan subay alımı başvuru süreci şimdiden merak ediliyor. KPSS P3 puan türüyle başvuru yapabilecek adaylar, Subay alımı KPSS taban puanları hakkında araştırmaya yapıyor. Peki, Subaylık puanı kaç, Subay alımı 2020 şartları neleri, subay alımı ne zaman yapılacak?

KPSS İLE SUBAY ALIMI NE ZAMAN?

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine KPSS puanı ile ve KPSS puan şartı aranmadan yapılacak subay alımı bu sene corona nedeniyle KPSS’nin de ertlenmesiyle netleşemedi.

Eylül ayında yapılan subay alımları, bu sene KPSS'nin açıklanmasıyla belli olacak.

SUBAY ALIMI ŞARTLARI

Subaylar Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyseinde istihdam edilecek.

ERKEKLER İÇİN BOY STANDARDI

Asgari boy standardı erkek adaylar için 164 cm.dir

KADINLAR İÇİN BOY STANDARDI

Asgari boy standardı kadın adaylar için 153 cm.dir

YAŞ ŞARTI

MSB subay alımında yaş şartı şu şekilde:

Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlarLisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar

Uzmanlık eğitimini tamamlamış tabiplerden 35 yaşından büyük olmayanlar

MEZUNİYET ŞARTI

Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate alınmayacaktır. Yurt dışı denkliği kabul edilir.),

KPSS ŞARTI: SUBAYLIK İÇİN EN AZ KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda, KPSSP3 Lisans Puanı en az 60 olanlar, (her iki yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınacak,

Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Eczacı ve Bando sınıflarına müracaat edecek adaylar için KPSS şartı aranmayacak, bu adaylardan MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak genel kültür sınavından en az 50 puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır.