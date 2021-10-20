Subay nasıl olunur, şartları nelerdir? Kimler subay olamaz?

Tarihimizde ordu ve millet anlayışının son derece önem taşıyor. Bu nedenle de pek çok neden subaylık mesleğine olan ilginin artmasında büyük bir rol oynuyor. Türk silahlı kuvvetleri bünyesinde görev yapan pek çok kişi, subay olarak görev yapar. Bunun için belirlenen bazı nitelikler ve şartlar bulunur. Bu noktada girilmesi gereken bazı sınav ve mülakatlar subay olma yolunda ilerlemek için çok büyük önem taşır.

Subay olma şartlarından bir ya da birkaçını taşımayan kişiler subay olamaz. Adayın vücudunda jilet izi, dövme bulunmaması gerekir. Aynı zamanda uyuşturucu ve alkol bağımlılığı yüzünden tedavi olmamış olmak gerekir.

Subay Nasıl Olunur?

Subaylık mesleği, maddi ve manevi anlamda pek çok gencin hayalini süslüyor. Subaylık bir meslek olmasının yanı sıra manevi bakımından çeşitli anlamları ifade ediyor. Her yıl TSK'da görev yapmak isteyen pek çok aday, subay olmak için gereken şartların kendisi için uygun olup olmadığını araştırıyor. Bu anlamda, Subay olmak için sunulan iki önemli seçenek bulunur.

Bunlardan ilki ise, rütbe sahibi olmak ve askeri lisede eğitim görmektir. Diğeri ise, lisans eğitimi alarak ve lisans mezunu olarak subaylık sınavına başvuru yapmaktır. Sınavdan sonra girilmesi şart olan mülakatlar hem fiziki hem de sözlü olarak adaylara sunulur. Fiziki mülakat boy ve kilo ölçümü ile ilgili olup, girilmesi gereken tüm sınavları geçen kişiler subay olma hakkına sahip olur.

Subay Olma Şartları Nelerdir?

Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri komutanlıklarında görevini subay olarak sürdürmek isteyen kişilerin taşıması gereken şartları şunlardır;

Lise ve dengi okullardan, meslek yüksekokulu, yüksekokul ya da fakülteden mezun olmak gerekir.

Uzmanlık eğitimi almış olan doktorlar için belirlenmiş olan yaş sınırı 35'tir.

Subay olmak için yaş sınırı 4 yıllık lisans eğitimini bitirenler için 27 yaşını aşmamış olmak, lisansüstü eğitime sahip olanlar için de 32 yaşını aşmamış olması şeklinde belirtilir.

TSK'nin belirlediği boy ve kilosu kadınlar için en az 1.53, erkekler için ise en az 1.64 olması gerekir. Ama bu yıl itibarı ile kadınlarda belirlenen boy oranı 1.62 erkeklerde ise, 1.68 olması gerekir.

Vücudunda dövme ya da jilet gibi çeşitli izlerin bulunmaması gerekiyor.

Türk ceza kanunun 53. Maddesine göre bu şahıs evli ise hem kendinin hem de eşinin adli sicil kaydının temiz olması gerekir.

Yapılan yazılı sınavlardan alınması gereken puan ise, 70'dir.

Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı nedeni ile daha önceden tedavi görmemiş olmak gerekir.

Kimler Subay Olamaz?

Subay olma şartlarından bir ya da birkaçını taşımayan kişiler subay olamaz. Adayın vücudunda jilet izi, dövme bulunmaması gerekir. Aynı zamanda uyuşturucu ve alkol bağımlılığı yüzünden tedavi olmamış olmak gerekir.