Şubat nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İŞKUR nakdi ücret desteği Şubat 2021 ödeme tarihi açıklandı mı?

Pandeminin yarattığı ekonomik sıkıntıyı aza indirmek adına her ay verilen nakdi ücret desteğinin yerinde karar dönemiyle ne olacak merak edilirken, şubat ayı nakdi ücret desteğinin ne zaman hesaplara yatacağı da araştırılan konuların başını çekiyor. Ocak ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 9 Şubat tarihinde yatırıldı. Mart ayının ilk haftası sona ererken destekten yararlananlar şubat ayına ilişkin nakdi ücret desteğinin ne zaman yatacağını sorguluyor. Şubat nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İŞKUR nakdi ücret desteği Şubat 2021 ödemeleri…

Şubat ayı nakdi ücret desteği hakkında yapılan araştırmalar arttı. Pandemi sürecinde ekonomik sıkıntı çekenlere her ay ödenen desteklerin kontrollü normalleşme takviminin uygulanmasıyla nasıl bir gelişme yaşayacağı merak ediliyor. Peki, Şubat nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İŞKUR nakdi ücret desteği Şubat 2021 ödemeleri…

ŞUBAT AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ocak ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 9 Şubat'ta yatırılmıştı. Nakdi Ücret Desteği ödemeleri her ayın ikinci haftasında ödeniyor, dolayısıyla şubat ayı nakdi ücret desteklerinin Mart ayının ikinci haftasında ödenmesi öngörülüyor.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

17 Mart'ta sona erecek olan işten çıkarma (fesih kısıtı) yasağı da mayıs ortasına kadar uzatılıyor.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 31 Mart 2021'e kadar uzatıldığına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İş Yerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, 4447 sayılı "İşsizlik Sigortası Kanunu"nun geçici 23'üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan Kanun'un ek 2'nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 22 Aralık 2020 tarihli ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan 2 aylık süreden sonra başlamak üzere 31 Mart 2021'e kadar uzatıldı.