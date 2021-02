Şubat ayında tüketilebilecek besinler! Bağışıklığa birebir!

Sağlık deposu olan sebze ve meyvelerden tam verim sağlamak için mevsiminde tüketmek gerekiyor. Hastalıklardan korunmak ve bağışıklığı güçlendirmek için mevsimsel beslenme oldukça önem arz ediyor. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, Şubat ayında yetişen vitamin deposu sebze ve meyvelerini anlattı.

ŞUBAT AYI MEYVE VE SEBZELERİ NELERDİR?

C VİTAMİNİ DEPOSU ŞALGAM

Mevsiminde sebze ve meyvelerin besin değerleri oldukça zengindir. Şalgam, Şubat ayı içinde doğal olarak ulaşılabilen besleyici sebzelerden biridir. Şalgamın içerdiği C vitamini oranı olukça yüksektir. Şalgam, tam bir C vitamini deposudur. C vitamininin yanı sıra içerdiği askorbik asit ile bağışıklık sistemi için de önemli bir destekleyicidir. C vitamini, beyaz kan hücrelerinin ve antikorlarının üretimini uyarmaya destek verir. Antioksidan değeri ile kanser ve kalp hastalıkları gibi kronik sağlık sorunlarını azaltmaya ve önlemeye yardımcıdır. Kabızlık, ishal, kramp ya da şişkinlik semptomları ve zaman zaman ortaya çıkabilecek gastrik sorunların tedavisinde destek verir.