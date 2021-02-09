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Şubat ayında tüketilebilecek besinler! Bağışıklığa birebir!

09 Şubat 2021 Salı - 15:57 | Son Güncelleme : 09 02 2021 - 15:57

Mevsimsel beslenmenin sağlık açısından pek çok faydası bulunuyor. Mevsiminde taze meyve ve sebzeleri yemek hem lezzet açısından önemli hem de barındırdığı vitamin ve mineraller açısından besleyicidir. Hastalıklardan korunmak ve bağışıklığı güçlendirmek için mevsime göre beslenmek önem taşıyor. Peki, Şubat ayı meyve ve sebzeleri nelerdir? Şubat ayında hangi besinleri tüketmeliyiz? Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı şubat ayının kendine özgü meyve ve sebze listesini paylaştı. İşte Şubat ayında tüketebileceğiniz bağışıklığı güçlendiren besinler...


Sağlık deposu olan sebze ve meyvelerden tam verim sağlamak için mevsiminde tüketmek gerekiyor. Hastalıklardan korunmak ve bağışıklığı güçlendirmek için mevsimsel beslenme oldukça önem arz ediyor. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, Şubat ayında yetişen vitamin deposu sebze ve meyvelerini anlattı.
 
 
ŞUBAT AYI MEYVE VE SEBZELERİ NELERDİR?
 
C VİTAMİNİ DEPOSU ŞALGAM
 
Mevsiminde sebze ve meyvelerin besin değerleri oldukça zengindir. Şalgam, Şubat ayı içinde doğal olarak ulaşılabilen besleyici sebzelerden biridir. Şalgamın içerdiği C vitamini oranı olukça yüksektir. Şalgam, tam bir C vitamini deposudur. C vitamininin yanı sıra içerdiği askorbik asit ile bağışıklık sistemi için de önemli bir destekleyicidir. C vitamini, beyaz kan hücrelerinin ve antikorlarının üretimini uyarmaya destek verir. Antioksidan değeri ile kanser ve kalp hastalıkları gibi kronik sağlık sorunlarını azaltmaya ve önlemeye yardımcıdır. Kabızlık, ishal, kramp ya da şişkinlik semptomları ve zaman zaman ortaya çıkabilecek gastrik sorunların tedavisinde destek verir.
 
PANCAR SİNDİRİMİ DÜZENLER BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR
 
Sağlıklı bir yaşam sürmek için mevsimsel beslenme büyük önem taşır. Kış dönemi içinde yer alan Şubat ayı da çeşitli sebze ve meyvelerin yetiştiği oldukça verimli bir aydır. Pancar da Şubat ayında doğal olarak ulaşabileceğimiz bir besin. Pancar hem rengini veren pigmenti hem posası hem de suyu ile birçok fayda sağlar. Pancar, alfa-lipoik asit adı verilen bir antioksidan içerir. Bu bileşik, glikoz seviyelerini düşürmeye ve insülin duyarlılığını artırmaya yardımcı olur. Lif içeriği de oldukça yüksek olan pancar, bağırsak florasını düzenler. Pancar, kan basıncını düşürmek için de etki gösterir.
 
 
GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDAN: KUMKUAT
 
Mevsim dışındaki besinler yetiştirme şekline bağlı olarak maalesef hormon içerebilir. Bunun için mevsimsel beslenme planı uygulamak ve mevsiminde doğal yetişen sebze ve meyveleri tüketmek sağlığımızı korumak için önemlidir. Yoğun C vitamini içeren ve güçlü bir antioksidan olan kumkuat da Şubat ayında tüketilebilecek besinlerden biridir. Kumkuat, hastalıklara karşı direnci artırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Bunun yanı sıra kolesterolü düzenleme konusunda etki sağlar. Ağrı kesici özelliği de vardır. Kabukları ile birlikte de tüketilebilir. Kabukları ile tüketilmesi ani tatlı krizlerini bastırmada oldukça etkilidir.
 
 
VÜCUDA ENERJİ VE GÜÇ VEREN MUŞMULA
 
Şubat ayı itibari ile doğal yetişen ve tezgahlarda yerini alan bir besin de muşmuladır. Muşmula; kalsiyum, demir, fosfor ve potasyum açısından oldukça zengindir. Vücut için oldukça faydalı olan askorbik asit de içermektedir. Antioksidan özelliği ile muşmula, vücutta zararlı toksinleri yok eder. Muşmula yaprağı ekstresi de bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücuda güç, enerji verir. İçerdiği su oranı ile serinletici ve rahatlatıcı etki gösterir.
 

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