Şubat ayında tüketilebilecek besinler! Bağışıklığa birebir!

Sağlık deposu olan sebze ve meyvelerden tam verim sağlamak için mevsiminde tüketmek gerekiyor. Hastalıklardan korunmak ve bağışıklığı güçlendirmek için mevsimsel beslenme oldukça önem arz ediyor. Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, Şubat ayında yetişen vitamin deposu sebze ve meyvelerini anlattı.

ŞUBAT AYI MEYVE VE SEBZELERİ NELERDİR?

C VİTAMİNİ DEPOSU ŞALGAM

Mevsiminde sebze ve meyvelerin besin değerleri oldukça zengindir. Şalgam, Şubat ayı içinde doğal olarak ulaşılabilen besleyici sebzelerden biridir. Şalgamın içerdiği C vitamini oranı olukça yüksektir. Şalgam, tam bir C vitamini deposudur. C vitamininin yanı sıra içerdiği askorbik asit ile bağışıklık sistemi için de önemli bir destekleyicidir. C vitamini, beyaz kan hücrelerinin ve antikorlarının üretimini uyarmaya destek verir. Antioksidan değeri ile kanser ve kalp hastalıkları gibi kronik sağlık sorunlarını azaltmaya ve önlemeye yardımcıdır. Kabızlık, ishal, kramp ya da şişkinlik semptomları ve zaman zaman ortaya çıkabilecek gastrik sorunların tedavisinde destek verir.

PANCAR SİNDİRİMİ DÜZENLER BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

Sağlıklı bir yaşam sürmek için mevsimsel beslenme büyük önem taşır. Kış dönemi içinde yer alan Şubat ayı da çeşitli sebze ve meyvelerin yetiştiği oldukça verimli bir aydır. Pancar da Şubat ayında doğal olarak ulaşabileceğimiz bir besin. Pancar hem rengini veren pigmenti hem posası hem de suyu ile birçok fayda sağlar. Pancar, alfa-lipoik asit adı verilen bir antioksidan içerir. Bu bileşik, glikoz seviyelerini düşürmeye ve insülin duyarlılığını artırmaya yardımcı olur. Lif içeriği de oldukça yüksek olan pancar, bağırsak florasını düzenler. Pancar, kan basıncını düşürmek için de etki gösterir.

GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDAN: KUMKUAT

Mevsim dışındaki besinler yetiştirme şekline bağlı olarak maalesef hormon içerebilir. Bunun için mevsimsel beslenme planı uygulamak ve mevsiminde doğal yetişen sebze ve meyveleri tüketmek sağlığımızı korumak için önemlidir. Yoğun C vitamini içeren ve güçlü bir antioksidan olan kumkuat da Şubat ayında tüketilebilecek besinlerden biridir. Kumkuat, hastalıklara karşı direnci artırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Bunun yanı sıra kolesterolü düzenleme konusunda etki sağlar. Ağrı kesici özelliği de vardır. Kabukları ile birlikte de tüketilebilir. Kabukları ile tüketilmesi ani tatlı krizlerini bastırmada oldukça etkilidir.

VÜCUDA ENERJİ VE GÜÇ VEREN MUŞMULA

Şubat ayı itibari ile doğal yetişen ve tezgahlarda yerini alan bir besin de muşmuladır. Muşmula; kalsiyum, demir, fosfor ve potasyum açısından oldukça zengindir. Vücut için oldukça faydalı olan askorbik asit de içermektedir. Antioksidan özelliği ile muşmula, vücutta zararlı toksinleri yok eder. Muşmula yaprağı ekstresi de bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücuda güç, enerji verir. İçerdiği su oranı ile serinletici ve rahatlatıcı etki gösterir.