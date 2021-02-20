İçeriğinde protein ve D vitamini önemli besin değerlerini barındıran balık kış mevsiminin vazgeçilmez sağlıklı besin kaynaklarından biri. Mevsiminde tüketilen balık aynı zamanda vücudunuz ve beyin için inanılmaz derecede önemli olan omega-3 yağ asitleri kaynağıdır. Uzmanlar genellikle haftada en az bir veya iki kez balık yemeyi öneriyor. Peki, Şubat ayında hangi balık yenir?

Balık sağlıklı, yüksek proteinli bir besindir, özellikle vücudumuzun kendi başına üretmediği temel yağlar olan omega-3 yağ asitleri için önemlidir. Omega-3 yağ asitleri beyin ve kalp sağlığında önemli bir rol oynar. Omega 3'ün inflamasyonu ve kalp hastalığı riskini azaltığı biliniyor. Haftada birkaç kez çeşitli balık tüketmek, dengeli bir beslenme için gereken birçok besini sağlar. Mevisiminde balık tüketmek de burada önem kazanıyor. Mevsim balıklarını tüketmek balığın yağlanması açısından önemli. Pek çok kişi de şubat ayı içinde olduğumuz bugünlerde "Şubat ayında hangi balık yenir?" sorusunu araştırıyor. İşte Şubat ayı balıkları ve ay ay balık yeme rehberi...

ŞUBAT AYINDA TÜKETİLEBİLECEK BALIK TÜRLERİ

Kalkan mevsiminin başlangıcıdır. Hamsi bu ayda biter. Midye sezonu başlar. Uskumru, lüfer ve palamutun lezzeti düşüşe geçer.

AY AY BALIK REHBERİ!

OCAK: Bu ayın en lezzetli balıkları uskumru, lüfer, palamut ve istavrittir. Çinekop, tekir, kefal, kırlangıç ocak ayında en bol dönemini yaşayan balıklardır.

ŞUBAT: Kalkan mevsiminin başlangıcıdır. Tekir, gümüş, hamsi, izmarit, kalkan, Kalkan mevsiminin başlangıcıdır. Tekir, gümüş, hamsi, izmarit, kalkan, mersin , torik, kefal, levrek şubat ayında lezzetlidir.

MART: Gümüş, izmarit, mezgit, kalkan, kaya balığı, mezgit, kefal, levrek, yayın balıkları mart ayının lezzetli ve bol bulunan balıklarındandır.

NİSAN: Gümüş, izmarit, kalkan, mersin, barbun, levrek, kefal, kaya balığı lezzetlidir. Nisan ayında en fazla avlanan balıklar kalkan, levrek, mercandır.,

MAYIS: Gümüş, izmarit, mercan, mersin, mezgit, levrek, kaya balığı en lezzetli balıklardır. Mayıs ayı deniz canlıları ve balıklar açısından çok zengin çeşitlilik gösteren bir aydır. Barbun, istakoz, levrek, tekir, dil balığı, pavurya, kılıç, kırlangıç, karides, iskorpit mayıs ayında lezzetle tüketilebilir.

HAZİRAN: Mercan, akya, kaya balığı, mersin, orkinos, orfoz, sardalya, bu ayda tüketilebilen gereken balıklardandır.

TEMMUZ: Sardalya, çinekop, sarıağız, akya, orkinos, kaya balığı, trança, sinarit bu ayın en lezzetli balıklarıdır. İstavrit çok lezzetlidir.

AĞUSTOS: Çinekop, sarıağız, sinarit, kaya balığı, orkinos, sarıkanat lezzetlidir. İstavrit yine en lezzetli balıktır.

EYLÜL: Kılıç ve sardalya balıkları hala lezzetlıdır. Lüfer, kolyoz, izmarit, barbun, çinekop, çipura, uskumru, kılıç ve kırlangıç eylül ayında da çok bol avlanır.

EKİM: Balık sezonunun en canlı aylarından biridir. Barbunya, çipura, kılıç, levrek, lüfer, tekir, sardalya, palamut, orfoz, traça çok lezzetlidir. Palamutun en lezzetli zamanıdır.

KASIM: Lüfer, palamut, orfoz, sarıağız, tekir, torik, uskumru, kefal, sazan, yayın lezzetlidir. Kasım ve Aralık, lüferin en lezzetli zamanıdır. Kasım ayı torik akışının en yoğun olduğu zamandır.

ARALIK: Uskumru, lüfer, palamut, torik lezzetlidir. Tekir, bolca avlanır ve hamsinin de tam lezzetli olduğu zamandır.