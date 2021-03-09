Şubat ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek, Bakan açıkladı!

Nakdi ücret destegi ne zaman yatacak? sorusu yanıt buldu. İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinin hesaplara yatırılmasıyla gözler şubat ayı nakdi ücret desteğinin yatacağı tarihe çevrilmişti. Ücretsiz izin parası alan vatandaşlar nakdi ücret desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyordu. Merakla beklenen cevap Bakan Selçuk’tan geldi. Peki, Şubat nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak şubat ayı ödeme tarihi belli oldu.

Salgınla mücadelede kapsamında ödenen nakdi ücret desteği ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı yanıt buldu. Şubat ayı ödemesi ile ilgili aramalar artarken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan açıklama geldi. Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşının geçen hafta hesaplara yatırılmıştı. Şubat ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman ödenecek? Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak şubat ayı ödeme tarihi…

ŞUBAT AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Selçuk, Nakdi Ücret Desteği süresinin, Cumhurbaşkanı kararıyla 17.03.2021 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirleceğini yineledi.

Bakan Selçuk “Nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.