Subaru “Solterra” 2022’de yollarda

Subaru Corporation markanın tamamen yeni global tam elektrikli SUV'unun "Solterra" olarak adlandırılacağını ve 2022'de satışa sunulmasının planlandığını duyurdu. Subaru’nun tam elektrikli C segmenti SUV aracı olan "Solterra", Batarya Beslemeli Elektrikli Araçlara (BEV) özel olarak tasarlanan e-Subaru Global Platformu üzerine tasarlanacak olan ilk Subaru araç olacak.
Ortak geliştiriyorlar
Subaru ve Toyota tarafından ortaklaşa geliştirilen e-Subaru Global platformu, bir aracın önü, merkezi ve arkası gibi birden çok modülünü ve komponentini birleştirerek çeşitli araç türlerinin verimli bir şekilde piyasaya sürülmesini sağlıyor. İki şirket, tecrübe ve bilgi birikimlerini tamamen yeni bir platform oluşturmak için bir araya getirirken, Subaru, her zaman peşinde olduğu pasif güvenlik ve araç stabilitesini de bu özel BEV (Batarya Beslemeli Elektrikli Araç) platformunda hayata geçirmeyi hedefliyor."Solterra adı, "Güneş" ve "Dünya" anlamına gelen Latince kelimeler olan "Sol" ve "Terra" sözcüklerinin birleştirilmesinden oluşuyor. Subaru, yeni elektrikli aracına bu adı, doğaya duyduğu minnettarlığı göstermek ve müşterileriyle birlikte doğayla uyum içinde yaşama biçimini daha da geliştirmek ve, geleneksel Subaru SUV araçların istenilen her yere gidebilme yeteneklerini tam elektrikli bir araçta sunma taahhüdünü yerine getirmek için verdi. Otomobil, markanın SUV araçlar, ASCENT, OUTBACK, FORESTER ve XV serisine katılacak. 2022'nin ortasında Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avrupa ve Çin pazarlarında satışa sunulacak.