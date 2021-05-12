Subaru “Solterra” 2022’de yollarda

Subaru Corporation markanın tamamen yeni global tam elektrikli SUV'unun "Solterra" olarak adlandırılacağını ve 2022'de satışa sunulmasının planlandığını duyurdu. Subaru’nun tam elektrikli C segmenti SUV aracı olan "Solterra", Batarya Beslemeli Elektrikli Araçlara (BEV) özel olarak tasarlanan e-Subaru Global Platformu üzerine tasarlanacak olan ilk Subaru araç olacak.

Ortak geliştiriyorlar