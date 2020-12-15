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Subaru, Avrupa için tam elektrikli model üretecek!

15 Aralık 2020 Salı - 17:24 | Son Güncelleme : 15 12 2020 - 17:24

Subaru Corporation'ın Avrupa şubesi Subaru Europe şirketin tamamen elektrikli bir aracın piyasaya sürülmesine hazırlandığını doğruladı.


2020’lerin ilk yarısında piyasaya sürülmesi planlanan Subaru’nun tamamen elektrikli aracı, Subaru Forester modeline benzer boyutta orta sınıf bir SUV olacak ve Toyota ile paylaşılan bir platform üzerine inşa edilecek. Konuyla ilgili ek bilgiler önümüzdeki yıl paylaşılacak. Bu bilgilendirme, Subaru’nun Avrupa’daki çevresel ayak izini azaltma ve alternatif güç aktarma organlarına yönelik artan talebi karşılama yönündeki çabalarının altını çiziyor. Gelişme aynı zamanda, markanın Avrupa'da satışlarının %60'ını temsil eden Impreza e-BOXER, XV e-BOXER ve Forester e-BOXER modellerinin mild-hibrit varyantlarını piyasaya sürdükten sonraki ikinci elektrifikasyon adımını da işaret ediyor.

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