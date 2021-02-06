Suat Sungur'un eşi ilginç olayı anlattı! 'Kocam beni benimle aldatıyor'

Ahu Sungur, 2002 yılında kendisi gibi oyuncu olan Suat Sungur ile nikah masasına oturmuştu. Üç yıl sonra oğullarını kucaklarına alan çift, şimdilerde mutlu bir evlilik sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde ise Ahu Sungur'un başına ilginç bir olay geldi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; bir takipçisinden eşinin kendisini aldattığına yönelik mesaj aldığını belirten Ahu Sungur, başına gelenleri anlattı.

'KOCAN SENİ ALDATIYOR' MESAJI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden bir mesaj aldığını belirten 40 yaşındaki oyuncu, "Bir kişi 'Eşini (Suat Sungur) yolda bir kadınla yürürken gördüm. Koyu renk saçlı bir kadının elinden tutuyordu. Kocan seni aldatıyor' diye mesaj attı.

Saçlarımı boyattım, yani o kişi bendim. Kocam beni benimle aldatıyor" dedi.