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Su tarifesinde fiyat değişikliği! Yürürlüğe girdi, Yüzde 20 indirim....

AA |  06 Nisan 2021 Salı - 16:25 | Son Güncelleme : 06 04 2021 - 16:25

Su tarifesi ile ilgili önemli fiyat değişikliği! Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni ücretler belli oldu. 20 TL'den başlıyor. Yüzde 20 indirim imkanı da bulunuyor. Bazı sulama tesislerinden faydalananlardan 2021'de alınacak işletme ve bakım ücreti tutarları belirlendi.


2021 Yılı Sulama Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin  Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2021'den itibaren  geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce işletilen Elazığ'daki  Işıktepe, Van'daki Van ile Gürpınar, Çanakkale'deki Gökçeada ve Tunceli'deki  Akpazar tesisleriyle, yüklenici firmalar tarafından işletilen Bursa'daki Dağdibi,  Erzurum'daki Kirazlı, Elazığ'daki Kuzuova 1. Kısım, Kayseri'deki Elbaşı-Karadayı  ve Sarıoğlan, Yozgat'taki Oğulcuk, Kırşehir'deki Yukarı Çiftlik, Burdur'daki  Günalan, Sivas'taki, Kocakurt, Kastamonu'daki Bezirgan Hazım Kılıç ve  Balıkesir'deki İvrindi 3. Kısım sulama tesislerinde belirlenen tarifelere göre  işletme ve bakım ücreti alınacak.
 
Bu yıl sulama tesisleri işletme ve bakım ücret tarifeleri, 30  kategorideki bitki çeşidi ve sera için dekar başına 17 lira ile 495 lira arasında  değişecek. 1000 metreküp su ücreti, 20 lira ile 150 lira arasında olacak.
 
 İşletme ve bakım ücreti, her bitkinin yıl içindeki yetişme süresine  göre tespit edilecek. Bu nedenle bir yıl içinde aynı parsele, biri kalktıktan  sonra yenisi ekildiğinde, bu bitkilerin her biri için ayrı ayrı işletme ve bakım  ücreti uygulanacak.
 
 Yıllık işletme ve bakım ücretleri, sulama sayısına bakılmaksızın,  sulanan parsel sahibinden, kiracı veya ortakçıdan alınacak.
 
 İndirimler
 
Bir yıl içinde aynı parsele biri kalktıktan sonra diğer bitki  ekildiğinde, bir önceki bitkinin sulanmış olması şartıyla ondan sonra ekilen  bitkilerin işletme ve bakım ücreti yüzde 20 indirimli uygulanmaya devam edilecek.
 
 Sulamada kullanılmak amacıyla sulama ve tahliye kanallarıyla tabii su  yataklarına bırakılan sularla sulama alanı içi ve dışı sahalarda, çiftçilerin  büyüme müddeti boyunca devamlı olarak damlama sulama sistemiyle suladıkları  bitkilere, yüzde 50 indirimli işletme ve bakım ücreti uygulaması sürecek.
 
Kararın hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.

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