Su seviyesi dip noktada! Kocaeli için Sapanca'dan takviye yapılıyor

SAPANCA'DA SULAR, 20 METRE ÇEKİLDİ

Sakarya’nın içme suyu ihtiyacının yüzde 90’ının, Kocaeli’nin ise yüzde 15’inin karşılandığı Sapanca Gölü’nde, kuraklık nedeniyle su seviyesi her geçen gün daha da düşüyor. Göldeki su seviyesi 32,50 metreden 30,43 metre seviyesine düştü. Sapanca Gölü’nde su seviyesinin düşmesi, kıyı kesimlerinde hissedildi. Gölün daha önce suyla dolu kısımlarında sular, yaklaşık 20 metre çekildi. 7 yıl önce yaşanan kuraklıkta Sapanca Gölü’nde su seviyesi 29,20 metre seviyesine kadar düşmüştü.