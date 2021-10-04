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Su sayaçları artık "drone" ile okunuyor

İZMİR (AA) -YUSUF ŞAHBAZ  |  04 Ekim 2021 Pazartesi - 17:38 | Son Güncelleme : 04 10 2021 - 17:38

İzmir'de, akıllı sayaçlar üreten bir firmanın geliştirdiği teknolojiyle su sayaçları drone yardımıyla okunuyor.


Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmanın Ar-Ge  ekibinin yaklaşık 3 yıllık çalışması sonucu şirketin "akıllı sayaçlar"ına yeni  bir uygulama eklendi.
 
Su sayaçlarında uygulanan teknoloji ile sayaçlar 30 saniyede bir radyo  frekansı (RF) sinyali gönderiyor. Bu sinyaller drone üzerinde bulunan başka bir  cihaz tarafından okunuyor. Yine firma tarafından geliştirilen mobil aplikasyonla  drone üzerindeki cihazdan alınan verilerle sayacın bilgilerine ulaşılıyor.
 
İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa gibi illerde pilot olarak uygulanan  sistem, Balıkesir'de ise 10 bin konutta kullanılıyor.
 
1 dakikada 40 sayaç okunuyor
Üretimin yapıldığı andan itibaren bu sayaçlara yoğun ilgi olduğunu  belirten Ortaç, özellikle yurt dışındaki fuarlarda teknolojinin, standın parlayan  yıldızı olduğunu aktardı.
 
Drone ile sayaç okumanın hem kağıt hem de çok önemli zaman tasarrufu  sağladığına değinen Ortaç, "Bir apartmandaki 40 sayacın klasik yöntemle okunması  40 dakika sürerken bu teknoloji ile 1 dakika içinde sayaç okuma tamamlanıyor.  Okuduğumuz veriler merkeze iletiliyor ve tüketiciye mesajla faturaya gerek  kalmadan iletiliyor." diye konuştu.
 
Salgın sürecinde kimseyi rahatsız etmeden, kapılarını çalmadan,  apartmanın içine girmeden sayaç okuması yaptıklarını dile getiren Ortaç, sayacın  kullanımının da hızla yaygınlaştığını ifade etti.
 
"Kaçak uyarısı da var"
Belediyelerin ve sayacı kullanan hane halkının durumdan memnun  olduğunu bildiren Ortaç, "Sayacın bir diğer özelliğinin de kayıp, kaçak, sızıntı  varsa tespit ediyor ve bunu size bildiriyor. Böylece su tasarrufuna da katkı  sağlamış oluyoruz." dedi.
 
Drone ile su sayacı okuma teknolojisinin kalabalık kentlerin yanında  kırsalda da büyük kolaylık sağladığını ifade eden Ortaç, şunları kaydetti:
"Buralarda büyük bir alanda çok az hane sayısı olabiliyor. Ayrıca  kırsal alanda su sayaçları bazen bir kuyuda, bazen bir ahırda bazen de köpek  bulunan bir bahçede oluyor. Siz gitmeden drone giderek faturayı okuyor. Bu  sayaçların üzerinde optik port da var. Bununla 10 yıl geriye dönük. Kullanımları  gün gün kaydediyor. Hedefimiz hem dünyada hem de Türkiye'de bu sayaçların  kullanılması yaygınlaştırmak."
 

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Su sayaçları sayaç drone
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