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Su kesintisi olacak yerler! İSKİ 6 ilçe için su kesintisi uyarısı yaptı!

03 Ağustos 2021 Salı - 14:10 | Son Güncelleme : 03 08 2021 - 14:10

İstanbul'da 6 ilçeye hatlarda yaşanan arıza nedeniyle su verilemiyor. Onarım çalışmaları devam ederken, İSKİ'den yapılan açıklamada "İstanbul'da da bazı bölgelerde kesintiler olmakta, bunun sonucunda da su arzında aksamalar meydana gelmektedir." denildi.


İstanbul'da Şişli, Sarıyer, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt ve Bakırköy ilçelerinde hatlardaki arız nedeniyle su kesintisi yaşandı. Ekipler, arılaları gidermek için çalışma başlattı. İSKİ'den su kesintilerine ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintileri ile birlikte, İstanbulda da bazı bölgelerde kesintiler olmakta, bunun sonucunda da su arzında aksamalar meydana gelmektedir. İdaremizden kaynaklanmayan bahse konu su kesintilerinin detaylı bilgilerine

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti adresinden ulaşılabilir." denildi.

 

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Su kesintisi istanbul Su kesintisi İSKİ
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