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İstanbul'da 13 saat su kesintisi! Birçok ilçeyi kapsıyor...

DHA |  29 Mayıs 2021 Cumartesi - 11:29 | Son Güncelleme : 29 05 2021 - 11:33

İSKİ, Anadolu yakasında birçok ilçede 13 saat su kesintisi yapılacağını açıkladı.


İSKİ'den yapılan açıklamada, "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla;  1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi. 
 
Açıklamada su alamayacak yerler şu şekilde belirtildi:
 
- Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye İlçeleri.   
 
- Sancaktepe ve Üsküdar'da : Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan Mahalleleri. 
 

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