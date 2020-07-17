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Su kaynaklarındaki kirlilik uydudan takip edilebilecek

AA |  17 Temmuz 2020 Cuma - 15:18 | Son Güncelleme : 17 07 2020 - 15:18

Gebze Teknik Üniversitesinde (GTÜ), makine öğrenimi temelli su kalitesi takip sistemi geliştirildi.


GTÜ'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin teknolojik değişim ve  dönüşümünde ilklere imza atan Gebze Teknik Üniversitesince bilişim tabanlı bir  projenin daha başarıyla hayata geçirildiği belirtildi.
 
Üniversitede uydu görüntülerini kullanarak su kalitesini ölçen makine  öğrenimi modeli geliştirildiği bildirilen açıklamada, "Su kaynağından örnek  alınmadan düzenli şekilde suyun kalitesinin gözlenebildiği teknoloji, Türkiye'de  ilk olma özelliği taşıyor." ifadeleri kullanıldı.
 
Açıklamada, yürütücülüğünü GTÜ Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Öğretim  Üyesi Prof. Dr. Erchan Aptoula'nun yaptığı projede, Samsun Üniversitesi Havacılık  ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi  Sema Arıman'ın araştırmacı olarak görev aldığı kaydedildi.
 
"Model, 5 günde bir güncel su kirliliği haritaları oluşturuyor"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aptoula, TÜBİTAK 1001 projesi  kapsamında geliştirilen modelin performansını göstermek için Kızılırmak  Deltası'nda yer alan Balık Gölü'nü seçtiklerini belirtti.
 
Su kalitesini ölçen makine öğrenimi modelinin, düzenli şekilde uydu  görüntülerini kullanıp 5 günde bir güncel su kirliliği haritaları oluşturduğunu  kaydeden Aptoula, şöyle devam etti:
"Olağan şartlarda, çevre mühendisleri göllere gidip örnek toplayıp  laboratuvarda analiz ediyor. Bu hem zaman alıyor hem maliyetli hem de sadece  birkaç noktadaki su kalitesi hakkında bilgi veriyor. Kaldı ki birçok göl öyle  kolay da ziyaret edilemiyor. Bizim yaklaşımımız ile tüm gölün 5 günde bir su  kalitesi haritası üretiliyor. Ne göle gitmeye gerek var ne laboratuvarda analiz  yapmaya. Sentinel-2 uydusunun 5 günde bir çektiği görüntüler alınıyor,  geliştirdiğimiz makine öğrenimi modeli, 6 farklı kirlilik parametresine göre  regresyon gerçekleştirip gölün kirlilik haritalarını yüksek isabetle üretiyor."
 
Balık Gölü'nün 1998'den beri Ramsar Sözleşmesi kapsamında uluslararası  öneme sahip sulak alan olarak korunduğunu ve ülkedeki kuş türlerinin yüzde 74'üne  ev sahipliği yaptığını vurgulayan Aptoula, "Modeli GTÜ olarak biz geliştirdik.  2017-2019 arasında gölden örnek toplama ve analiz etme görevini Sema hoca ve  ekibi gerçekleştirdi." bilgisini verdi.
 
Prof. Dr. Aptoula, çevre kirliliği ve çevre koşullarının en kolay  şekilde bilinip kontrol edileceği bu modelin çıktılarının  "https://sites.google.com/view/waterqualitymap/" adresinden incelenebileceğini  ifade etti.
 

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Gebze Teknik Üniversitesi Su kaynakları kirlilik uydu
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