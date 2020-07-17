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Su israfına dikkati çekmek için "dijital oyun" kodladı

AA |  17 Temmuz 2020 Cuma - 15:13 | Son Güncelleme : 17 07 2020 - 15:13

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıfına geçen öğrenciler Fatma Beyza Emekoğlu ve Zeynep Nur Yavaş, suyun bilinçli kullanılması konusunda farkındalık sağlamak üzere akıllı telefonlara yüklenebilen dijital oyun tasarladı.


Öğretmenleri Funda Bulut danışmanlığında yaklaşık bir yıl önce su  tasarrufu konusunda farkındalık oluşturmak için çalışma başlatan iki öğrenci,  "Suyun Sessiz Çığlığı" adını verdikleri projeyi geliştirdi.
 
Kodlama derslerinde edindikleri bilgilerden yararlanarak oyun  tasarlayan öğrenciler, TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması  Türkiye Finali'nde "Değerler Eğitimi" alanında ikinciliğe layık görüldü.
 
"Suyun Sessiz Çığlığı" adıyla akıllı telefonlara uygulama  marketlerinden ücretsiz indirilebilen oyunun başlangıcında oyuncuya, 120 litre su  veriliyor. Daha sonra karakterin parkurda ilerlemesi sağlanarak bulaşık ve  çamaşır makineleri ile diğer su tüketimlerinde 120 litrenin tamamı harcanmadan  parkurun bitirilmesi amaçlanıyor.
 
Oyunu oynayanlar bu sayede hem su tüketimine karşı duyarlılık  kazanıyor hem de günlük yaşamda ne kadar su tüketilmesi gerektiği konusunda  bilinçleniyor.
 
"Testlerde ortaokul öğrencilerinde kalıcı davranış değişikliği  olduğunu gördük"
Öğrencilerden Zeynep Nur Yavaş, AA muhabirine, küçük yaşlardaki  öğrencilerde su tasarrufu bilincine yönelik farkındalık oluşturmaya  çalıştıklarını söyledi.
 
Hazırladıkları oyunu ortaokul öğrencilerine gösterip test ettiklerini  belirten Yavaş, "Öğrenci arkadaşların verdiği cevaplar sonucunda onlarda kalıcı  davranış değişikliği oluşturduğunu gördük. Herkesin suyun geleceğine dikkat  etmesini ayrıca çevre dostu olan, endüstriyel alanda daha az su harcanarak  üretilen ürünlerin tercih edilmesini istiyorum." dedi.
 
Okul Müdürü Önder Turhan da temel İslami bilimlerin yanı sıra fen ve  sosyal bilimler alanlarında verdikleri derslerle öğrencilerin gelişimlerine  katkıda bulunmaya çalıştıklarını anlattı.
 
Turhan, "Okulumuz proje okuludur. Fen ve sosyal bilimler alanında  eğitimler de veriliyor. Bu proje de sosyal bilimler alanındaki değerler eğitimi  kapsamında geliştirildi." ifadelerini kullandı.
 
Projeyi geliştirmek için belgesel izlediler, kodlama eğitimi aldılar
Öğretmen Funda Bulut ise öğrencilerinin, coğrafya dersinde  karşılaştıkları "su okuryazarlığı" kavramından kendisine bahsettiğini aktardı.
 
Fatma Beyza ve Zeynep Nur'un su tüketimiyle ilgili bazı belgeseller  izlediklerini ve farkındalık oluşturmak için çalışma başlattıklarını dile getiren  Bulut, "Öğrencilerimiz su tüketimi farkındalığının oyunla daha kolay  kazandırılabileceğini düşünerek fiziksel bir oyun tasarladı. Karakterimiz meyve  yıkıyor, bulaşıkları makineye yerleştiriyor, araba yıkıyor. Bunları yaptığında ne  kadar su harcıyor? Öğrencilerin ya da oyunu oynayan kişilerin bu konuda  bilinçlenmesi sağlanıyor." diye konuştu.
 
Bulut, daha sonra oyunu dijital ortama aktarmak istediklerini  belirtti.
 
Bu hedefin, biraz daha çabaya ve eğitime ihtiyaç duymalarını yol  açtığına değinen Bulut, şunları kaydetti:
"Edincik Recep Gencer Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesindeki  bilişim öğretmenimizden kodlama dersleri aldık. Çocuklar oyunun kodlamasını  gerçekleştirdiler. Oyundaki karaktere her geçen gün yeni bir şey kattık. Daha  sonra bunun raporunu yazdık. TÜBİTAK da bizi Türkiye ikinciliğine layık gördü.  Öğrencilerim adına çok mutluyum, gururluyum. İnşallah çok daha güzel projeler  yapacağız."
 

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Su israfı dijital oyun lise
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