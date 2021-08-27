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Su faturası borçlarıyla ilgili flaş karar! Büyük fırsat

AA |  27 Ağustos 2021 Cuma - 15:26 | Son Güncelleme : 27 08 2021 - 15:26

Su faturası borcu olan milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Faturalarla ilgili son dakika açıklaması! İstanbul'da, 30 Nisan'dan önceki su borçları vatandaşların başvurusu halinde 36 ay taksitle ödenebilecek.


Su faturalarıyla ilgili son dakika açıklaması! İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya  göre, Resmi Gazete'de yayınlanan "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına  İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği" kapsamında, abonelerin müracaatları  halinde 30 Nisan öncesine ait ödenmemiş su borçları yeniden  yapılandırılabilecek.
 
Yapılandırmanın 31 Ağustos olan son başvuru tarih, 30 Eylül'e kadar  uzatıldı. Söz konusu borçlar için, peşin ödemede yüzde 90 gecikme zammı  indiriminden yararlanılabilecek. Bu kapsamda, borçlar ikişer aylık dönemler  halinde 36 aya kadar taksitle de ödenebilecek.
 
İşlemler, İSKİ Şube Müdürlükleri, "www.iski.istanbul" ve e-Devlet  (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapılabilecek.

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