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Su faturalarına olumlu yansıyacak! Sona gelindi...
Bolu'da, 4 yıldır yapımı süren ve kentin su ihtiyacını büyük ölçüde giderecek olan 3 bin 635 metrelik Karadere Tüneli'nde iç beton kaplama işinde sona gelindi. İçinden kamyonla geçilebilen genişlikteki su tünelinin temmuz ayında tamamlanması bekleniyor.
Kent merkezine 42 kilometre uzaklıktaki Yedigöller Milli Parkı bölgesinde bulunan Karadere suyunun Bolu'ya kazandırılması için başlatılan tünel çalışmalarında 3 bin 635 metre uzunluğundaki tünelin iç beton kaplama işinin 3 bin 245 metresi Bolu Belediyesi tarafından tamamlandı.