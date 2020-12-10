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Su faturaları ile ilgili flaş karar! Resmen açıklandı...

AA |  10 Aralık 2020 Perşembe - 14:54 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 14:54

Su faturası ile ilgili çok sayıda vatandaşı ilgilendiren önemli karar. Resmen açıklandı. Su borçları yeniden yapılandırılmaya başlandı. Peşin ödemede yüzde 90 gecikme zammı indirimi yapılıyor. 31 Ağustos 2020 öncesine ait ödenmemiş su borçlarına ilişkin yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşların yıl sonuna kadar başvuru yapması gerekiyor. Öte yandan 36 aya kadar taksit imkanı da sağlanıyor.


Çok sayıda vatandaşı ilgilendiren önemli açıklama geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel  Müdürlüğü, yeni çıkan kanun kapsamında vatandaşların su borçlarını yeniden  yapılandırmaya başladı. 
 
İBB'den yapılan açıklamaya göre İSKİ Genel Müdürlüğü, 7256 Sayılı  "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle İlgili Kanun" kapsamında,  abonelerin 31 Ağustos 2020 öncesine ait ödenmemiş su borçlarını yeniden  yapılandırmaya başladı.
 
36 AYA KADAR TAKSİT
 
Abonelere, peşin ödemede yüzde 90 gecikme zammı indirimi yapılıyor.  Ayrıca, ikişer aylık dönemler halinde 36 aya kadar taksit imkanı sağlanıyor.
 
31 ARALIK TARİHİNE KADAR...
 
Uygulamadan yararlanmak isteyen aboneler, 31 Aralık 2020 tarihine  kadar www.iski.istanbul adresi üzerinden Borç Yapılandırma Formu doldurarak veya  randevu ile en yakın İSKİ Şube Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek, su borçlarını  yapılandırabilecek.

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