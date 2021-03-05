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Su, elektrik, doğal gaz abonelikleriyle ilgili flaş karar! Para iadesi...
Su, elektrik, doğal gaz abonelikleriyle ilgili önemli karar! Ve açıklandı. Para iadesi yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin demokratikleşme ve ekonomik kalkınmasında bir adım daha ileri atılmasına ve sıçrayışını sürdürmesinin yanı sıra sivil anayasanın da temelini oluşturacağına işaret ettiği İnsan Hakları Eylem Planı vatandaşın cebine de yansıyacak nitelikte. Plan abonelikte güvence bedelinden imar planı izleme sistemine kadar birçok konuda doğrudan vatandaşa yansıyacak. İşte tüm detaylar...
Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı Türkiye'nin yeni dönem vizyonunu ortaya koydu.