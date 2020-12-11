Stüdyo buz kesti! 'Tandırda bebek yaktılar'

Müge Anlı’nın programında Kerem Durur'un kaybının araştırıldığı olayda flaş bir gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz hafta canlı yayında tandırda bebeğin yakılmasından sonra bir korkunç iddia daha bugün ortaya çıktı. Müge Anlı, 'Bugüne kadar bu programda duyduğum en vahşi şey, inanamıyorum" ifadelerini kullansada bugün ki programda bir kez daha şaşkına döndü. Antalya Kepez’de kaybolan Kerem Durur çocuklarından birinin öz annesi olan Rasime Dönmez'den şüphelendiği babasını onun öldürdüğünü iddia etti.

Müge Anlı’nın programında Kerem Durur'un kaybının araştırıldığı olayda flaş bir gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz hafta canlı yayında tandırda bebeğin yakılmasından sonra bir korkunç iddia daha bugün ortaya çıktı. Müge Anlı, 'Bugüne kadar bu programda duyduğum en vahşi şey, inanamıyorum" ifadelerini kullansada bugün ki programda bir kez daha şaşkına döndü.

Müge Anlı’nın programında Kerem Durur'un kaybının araştırıldığı olayda flaş bir gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz hafta canlı yayında tandırda bebeğin yakılmasından sonra bir korkunç iddia daha bugün ortaya çıktı. Müge Anlı, 'Bugüne kadar bu programda duyduğum en vahşi şey, inanamıyorum" ifadelerini kullansada bugün ki programda bir kez daha şaşkına döndü. Antalya Kepez ’de kaybolan Kerem Durur çocuklarından birinin öz annesi olan Rasime Dönmez'den şüphelendiği babasını onun öldürdüğünü iddia etti.

Kocası kaybolduktan 1 buçuk ay sonra eşinin bütün eşyalarını dağıtan Dönmez'den şüpheleniliyor.

Müge Anlı Kerem Durur cinayetinde her gün ortaya çıkan yeni delillerle ilerlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta canlı yayında tandırda bebeğin yakılmasından sonra bir korkunç iddiada bugün geldi. Neşe Durur bugün ki canlı yayında bir iddia daha ortaya attı. Tandırda ölen bebeğin dışında "Rasime, bebeğini doğurduktan sonra kordonunu kesmeden boğarak öldürdü" dedi. Korkunç olayların ortaya çıktığı Kerem Durur olayında kayıp davası olmaktan çıktığı cinayet masasına aktarıldı. Öte yandan gizli tanık ''banyodaki kandan'' söz etti. Antalya polisi ''o evde'' arama yaptı... Medeni Durur'un taşınmasının ardından yeni bir kiracının yaşamaya başladığı daireye gelen olay yeri inceleme ekipleri Kerem Durur'a ait bir iz bulmaya çalıştı. Evin tamamında mor ışık kullanılarak özellikle banyoda kan izi arandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında korkunç bir iddia ortaya atıldı. Antalya'da kaybolan ve 2016'dan bu yana haber alınamayan 74 yaşındaki Kerem Durur konusu ele alındı. Programın bir bölümünde Kerem Durur'un eşi Resime Dönmez hakkında ortaya atılan iddialar ise dehşete düşürdü. Programda, 14 çocuk babası Kerem Durur ile ilgili iddialar ortaya atıldı ve Durur’un evliyken ilişki yaşadığı Resime Dönmez açıklamalarda bulundu. ‘Doğurduğun çocuğu mezarlığa gömdüğün doğru mu değil mi?’ sorusuna yanıt veren Resime Dönmez, “Hangi çocuğu mezara gömmüşüm? Hani nerede?” diye konuştu.

"TANDIRA ATMIŞLAR... EVE GELDİĞİMDE DUMANLAR ÇIKIYORDU"

Dönmez, “6 aylık bebek ölmüş, tandıra girmiş. Ben evde değildim. Geldiğimde baktığımda dumanlar çıkıyordu. Tandıra atmışlar.” diye konuştu. Müge Anlı’nın “6 aylık bebek tandıra nasıl gidecek?” sorusuna da yanıt veren Resime Dönmez, “Evde değildim. Beşik orada, tandır burada… Gidemez ki… 20 saat sonra geldim. Geldiğimde dumanlar çıkıyordu. Benim kayınbabamın kardeşi, yeğeni, gelini hepsi oradaydı.” dedi. 6 aylık bebeği tandıra kimin attığını bilmediğini iddia eden Resime Dönmez, “Geldim, kadını saçından çektim. ‘Çocuğumu tandıra sen attın.’ dedim, o da ‘Ben atmadım.’ dedi şeklinde konuştu. Konuya açıklık getiren Müge Anlı, “Resime’nin Kerem Bey’den önceki eşinin kızı telefon hattımızda. Şunu anlatıyor; biz evdeydik. Çocuk 6 aylıktı, beşikte duruyordu. Evin içinde de tandır vardı. Kayınbabamda beni eşeğe göndermişti. Eve geldiğimde tandır yanıyordu, benim bebeği de içinden çıkarmışlardı.

Bebek tandırın içine düşmüş.” ifadelerini kullandı.Konuyla ilgili canlı yayına telefonla Resime Hanım’ın eski eşinin kızı da şu ifadeleri kullandı: “O Resime denen kadından her şey beklenir. Onun sorumsuzluğu yüzünden bunlar oldu. Neden 2 çocuğunu bırakıp gitti? Resime Hanım yalan söylüyor. Benim babam madem akıl hastasıydı neden evlendi onunla? Neden çocuk yaptı? Bebeğin tandıra atılması Resime Hanım’ın sorumsuzluğudur.” dedi.

Tandır cinayetiyle ilgili konuşan Halil Durur şunları söyledi: “Ben öyle bir duyum aldım. Babama kaçmadan önce çocuğunu tandıra atıp yaktığını söyleyenler vardı. 40 yıl önce olan olay… Kocası sağken babama kaçtı bu kadın.”