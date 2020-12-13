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Strix uydu fırlatışı Güneş Tutulması nedeniyle ertelendi

13 Aralık 2020 Pazar - 15:41 | Son Güncelleme : 13 12 2020 - 15:41

Faaliyetlerini Yeni Zelanda'da yürüten ABD'li roket üreticisi ve fırlatma hizmetleri sağlayıcısı Rocket Lab'ın Elektron roketiyle yapacağı uydu fırlatışı, 14 Aralık'ta gerçekleşecek Güneş tutulması nedeniyle bir gün ertelendi.


"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Japon uydu  görüntüleme şirketi Synspective şirketine ait sentetik açıklıklı radar uydusu  Strix'in fırlatışının, Güneş tutulmasının Güney Yarım Küre'nin bir bölümünü  karanlıkta bırakacak olması nedeniyle ertelenmesine karar verildi.
 
 
Japon şirketin talebiyle alınan kararın, karanlığın Güneş enerjisiyle çalışan uydunun güç sistemini etkilemesi ve sıcaklık değerlerini düşürerek yörüngeye ilerleyişini engellemesi olasılığına karşı tedbir olarak alındığı  tahmin ediliyor.
 
Rocket Lab'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, fırlatma için 15 Aralık tarihinin hedeflendiği belirtildi. Bu, Rocket Lab'ın Electron roketiyle  yaptığı 17'nci fırlatış olacak.
 
ŞİRKET, HAFİF UYDULARI DÜŞÜK MALİYETLE UZAYA FIRLATIYOR
 
Rocket Lab'ın geliştirdiği Electron roketi, ABD'li girişimci Elon  Musk'ın sahibi olduğu SpaceX ve Amerikan Boeing ve Lockheed Martin firmalarının  ortağı olduğu United Launch Allience (ULA) gibi özel şirketlerin roketleri gibi  birkaç tona ulaşan yükler yerine 150 kiloya kadarki daha hafif yükleri  taşıyabiliyor.
 
Karbon fiber malzemeyle inşa edilen ve elektrikli bir motora sahip  olan mekik, gövdesini hafif kılan bu özellikleri sayesinde uyduları daha düşük  maliyetlerle uzaya fırlatılabiliyor.
 
Şirket, fırlatışlarını Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki Mahia  Yarımadası'ndan kurduğu özel platformdan yapıyo

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