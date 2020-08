Stratejist Paksoy: Merkez Bankası kazanım elde etti

"MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ YERİNE FAİZ ARTIŞI ORTAMINA GEÇTİ"

Merkez Bankası’nın son dönemde ardışık olarak uyguladığı politika adımlarından bir tanesi daha. Net olarak likidite imkanları üzerinden. TL likiditesi kısılarak piyasada parası olanla ihtiyacı olan arasındaki dengenin piyasa koşulları içerisinde kurulmasını sağlamak. Merkez Bankası bir süreliğine bundan çıkıyor, aradan çıkıyor. Normal şartlarda Merkez Bankası’nın verebileceği likidite miktarından konuşuruz ama an itibarıyla bir dönemdir kur üzerinde oluşan oynaklığın giderilmesi ki gecikmiş bir efekt olarak da görüyoruz onu biz. Büyük resimden baktık her daim. Yılbaşından bu yana para birimlerine baktığımızda gelişen para birimlerinin efektine dolar karşısında aslında dolar/TL’nin diğer 5 para biriminden gelişen para biriminden farklı bir durum içinde olmadığı, bir sapma içinde olmadığını da görüyoruz. Onu da not olarak ekleyelim ama Merkez Bankası son dönemde özellikle BDDK ve bankalarla yaptığı görüşme de dahil likidite imkanlarını kısarak dolaylı bir faiz indirimi yerine bir faiz artışı ortamına geçti. Faiz indirimleriyle birlikte 9 toplantı üst üste büyük bir kazanım elde etti. Ondan vazgeçmiyor Merkez Bankası. Ama politika faizi onun sinyali. Yani önümüzdeki dönem manevra alanı oluştukça faiz indirimleri devam edecektir ama günümüz şartları gelişen süreç, gelişen para birimleri üzerindeki baskının devamı bunun TL’ye yansıması sebebiyle de bir dönem enflasyonla da mücadele döneminde fiyat istikrarı finansal istikrara döner, Merkez Bankası direkt değil endirekt adımlarla TL likiditesini kısarak faizlerin dolaylı artmasını sağlamış oldu. Bu TL cazibesini artırıyor. Mevduat faizleri bir miktar yukarı çıkarak, döviz tevdiat hesaplarında bir miktar dengelenmenin yolunun açılmasını sağlıyor. Özetle proaktif bir yönetim, doğru bir bakış. Belli bir süre için oynaklık giderilene kadar virüs etkisi sahadan global ölçekli kalkana kadar, global ölçekli dolar endeksi baskısı gelişen para birimleri üzerinden kalkana kadar ki burada şu da önemli. Bakın dolar endeksi 93’lere geriledi ama gelişen ülke para birimlerine henüz yeterli bir akış yok. Sebebi virüs. Virüs geride kaldıkça gelişen para birimlerine akış olacak.