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Strafor fabrikasında buhar kazanı patladı! 1 işçi ağır yaralı

DHA |  25 Haziran 2020 Perşembe - 12:55 | Son Güncelleme : 25 06 2020 - 12:55

Muğla'nın Milas ilçesinde, strafor üretimi yapılan fabrikanın buhar kazanında patlama meydana gelirken, yangın da çıktı. İşçi Mustafa Özkurt, ağır yaralanırken, alevler, itfaiye ekibince söndürüldü.


Muğla Milas Dörttepe Mahallesi'ndeki balık paketlemede kullanılan strafor kutu imalatının yapıldığı fabrikada, saat 09.30 sıralarında, buhar kazanı patladı.
 
Patlamayla birlikte fabrikada yangın çıktı. İşçilerden Mustafa Özkurt, yaralanırken, ihbarla fabrikaya itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, yangını büyümeden söndürdü.
 
Yaralı işçi Özkurt ise sağlık görevlilerince ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Özkurt'un sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Fabrikada büyük hasar meydana gelirken, polis, soruşturma başlattı.
 

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Strafor fabrikası Muğla buhar kazanında patlama
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