Stopaj indirimi uzatıldı mı? Mevduat stopaj indirimi ne zaman bitiyor, stopaj indirimi ne zamana kadar uzatıldı?

Mevduat stopaj indirimi uzatıldı mı, stopaj indirimi ne zamana kadar uzatıldı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, TL mevduata stopaj indirimine ilişkin süre uzatıldı.

Stopaj indirimi uzatıldı mı, TL mevduat stopaj indirimi ne zaman bitiyor? Sorularının yanıtı belli oldu. Türk lirasının değerini korumak, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla uygulanan Türk lirası mevduatları için stopaj desteği uygulamasına ilişkin sürenin uzatılmasına karar verildi.

MEZDUAT STOPAJ İNDİRİMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre Türk lirası mevduatları teşvik etmek için getirilen ve 30 Eylül'de son bulması öngörülen teşvik 31 Aralık tarihine uzatıldı.