Stopaj indirimi ve KDV indirimi gibi düzenlemelerin yer aldığı yeni vergi indirimlerinin detayları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Pek çok kişi de 'Stopaj indirimi ne zaman başlıyor? Stopaj indirimi kiraya nasıl yansıyacak?' sorularını araştırıyor. İşte Stopaj indirimi detayları...

Yeni vergi indirimlerinin detayları Resmi Gazete 'de yayımlananarak yürürlüğe girdi. Buna göre, corona virüsten etkilenen ekonomik faaliyetlere destek sağlanması amacıyla çok sayıda hizmet kolunda katma değer vergisi (KDV) oranlarında yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere indirime gidildi. Peki, Stopaj indirimi ne zaman başlıyor? Stopaj indirimi kiraya nasıl yansıyacak? İşte stopaj indirimi ile ilgili detaylar...

STOPAJ İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Stopaj indirimi ve KDV indirimi gibi düzenlemelerin yer aldığı yeni vergi indirimlerinin detayları Resmi Gazete 'de yayımlandı. Buna göre gayrimenkul kiralamalarında uygulanan yüzde 20 stopaj oranı yıl sonuna kadar yüzde 10 olacak. Stopaj oranının yüzde 10’a düşürülmesiyle birlikte kiracıların ödeyeceği stopaj tutarı da yarı yarıya azaldı.

Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesinde sayılan esnaf, tüccar, serbest meslek erbabı, şirketler gibi kişi, kurum ve kuruluşlar iş yerleri için kira ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılıyor. Düzenleme öncesinde uygulanan mevcut sistemde stopaj oranı yüzde 20 olarak uygulanırken, yeni düzenleme sonucunda bu oran yüzde 10 oldu.

STOPAJ İNDİRİMİ KİRAYA NASIL YANSIYACAK?

Mülk sahiplerinin net kira gelirinde bir değişiklik olmazken, mülk sahipleri stopaj indiriminin ardından vergi iadesi alamayacak. Kiracılar daha az stopaj ödeyeceğinden, mülk sahipleri daha az mahsup-düşüm yapabilecek.

Mülk sahipleri genelde net kira üzerinden kiracı işyerleriyle anlaşırlar. Kiracılar bir yandan mülk sahibine her ay net kira bedeli öderken, ayrıca Maliye’ye de (yüzde 20) stopaj öderler. Örneğin, Beş bin lira aylık net kirası ödemesi olan bir işyeri için her ay Maliye’ye bin 250 lira da kira stopajı ödenir. Şimdi; stopaj oranı (yüzde 10’a) düşürülünce, kiracıların ödeyeceği stopaj tutarı da yarı yarıya azaldı, 555,56 lira oldu. Yılsonuna kadar bu yüzde 10’a düşürülen stopaj oranından vergi hesaplanacak.

Kiralanan mülk şahsa ait değil de, ticari işletmeye ait olduğunda, kira bedeli tahsil edilirken ayrıca yüzde 18 oranında KDV’ de kiracıdan tahsil ediliyordu. Bu KDV oranı yüzde 8’e düşürüldü.

STOPAJ HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

Neti 5 bin lira olan kiranın; brütü (stopaj dahil) 6 bin 250 liraya denk gelirken, artık brüt kira (stopaj dahil) 5 bin 556 lira olarak hesaplanacak. Mülk sahiplerinin net kira gelirinde bir değişiklik olmadı. Ancak 2021 Mart ayında verilecek gelir vergisi beyannamesinde hesaplamaları değişecek. Değişiklik öncesine göre hesaplama yapıldığında birçok mülk sahibi vergi iadesi alabilecekken stopaj oranının düşürülmesi sonrasında artık vergi iadesi alamayacak. Mal sahipleri kiracıların ödediği stopajı beyannamelerinde hesaplanan vergilerinden düşüyorlardı. Kiracılar daha az stopaj ödeyeceğinden, mülk sahipleri de daha az mahsup-düşüm yapabilecekler.